"Пришел, застрелил и все". У работников здания на ул. Кандавас есть свои версии об убийстве

"Он пришел к напарнику, который обманул его с деньгами, и все. Пришел, застрелил и все", - рассказал работник.

Люди поведали передаче, что обычно работники офисного здания друг с другом в разговоры не вступают и концентрируются только на своей работе, и возможно поэтому никто убитого ранее не знал. Известно, что убитый два года снимал кабинет для работы.

"У нас были зарегистрированы какие-то налоговые консультации, бухгалтерские услуги", - рассказала Degpunktā представитель управляющего зданием Кира. "Сам арендатор - частное лицо, не знаем, что там было. Арендатор - другое лицо, я, как управляющий, знаю только то лицо, которое в договоре. Это не тот человек, которого застрелили".

Другие работающие в здании утверждают, что после произошедшего сложно продолжать работу как обычно. Люди приходят в офисы, но чувствуют себя неуютно и избегают находиться на втором этаже.

"Было трудно, конечно. Ужасно, вообще, ужасное событие. Очень трудно ходить в коридоре, где это произошло. Кровь была. Вечером уже все помыли, чтобы люди могли продолжать работу. Может быть сначала было меньше людей, но позже уже все были на своих местах", - рассказала передаче Кира. Никто не сообщил, что на следующий день на работу можно не приходить.

Полиция по-прежнему в рамках уголовного процесса пытается выяснить мотив убийства. Местные с нетерпением ждут, когда стражи порядка выступят с новыми деталями о преступлении, так как незнание заставляет их чувствовать себя неприятно.

Напомним, Госполиция во вторник, 7 января, в 12.30 получила вызов в офисе в Риге на улицу Кандавас, где погибли двое мужчин. Нападавший выстрелил в офисного сотрудника несколько раз, а затем себе в голову.

Первоначальная информация свидетельствовала о том, что мужчина 1973 года рождения зашел в офисные помещения на улице Кандавас и пригласил знакомого работника 1970 года рождения выйти в коридор.

Там злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и позже выстрелил себе в голову.

На данный момент рассматривается следующая версия случившегося - между нападавшим и жертвой был конфликт, однако пока рано говорить, были ли между ними разногласия из-за личных или деловых отношений.

Во дворе офиса стражи порядка обнаружили автомобиль стрелка, а также выяснили, что у него было официально зарегистрированное оружие.

Пока еще рано судить, находился ли нападавший под воздействием каких-либо веществ, указал представитель полиции. Стражи порядка еще будут выяснять то, кем друг другу приходились стрелок и жертва.