Учитесь быть стильными: Кейт Миддлтон в элегантном милитари цвета хаки
Герцог и герцогиня Кембриджские после новогодних каникул и семейного скандала с отречением от королевских обязанностей принца Гарри и Меган Маркл нанесли визит в "шерстяную столицу мира" - Брэдфорд, расположенный в графстве Уэст-Йоркшир.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели в городе весь день - прогулялись по улицам, посетили ратушу и мэрию, а также пообщались с местными жителями.
Под конец своего визита Уильям и Кейт заглянули в ресторан пакистанской кухни MyLahore, где
вместе с сотрудниками приготовили традиционный индийский напиток ласси на основе йогурта, фруктов и льда, которым угостили посетителей.
В ресторане королевская пара также пообщалась с членами благотворительной организации Curry Circle - мусульманскими женщинами, которые в этом заведении готовят еду для нуждающихся.
После состоялась еще одна встреча - с членами организации Khidmat Centre, оказывающей помощь малоимущим.
Кэтрин была одета в пальто цвета хаки с карманами на груди в стиле милитари от Alexander McQueen, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигурку.
Стильно и элегантно!