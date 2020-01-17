Учитесь быть стильными: Кейт Миддлтон в элегантном милитари цвета хаки

Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели в городе весь день - прогулялись по улицам, посетили ратушу и мэрию, а также пообщались с местными жителями.

Под конец своего визита Уильям и Кейт заглянули в ресторан пакистанской кухни MyLahore, где

вместе с сотрудниками приготовили традиционный индийский напиток ласси на основе йогурта, фруктов и льда, которым угостили посетителей.

В ресторане королевская пара также пообщалась с членами благотворительной организации Curry Circle - мусульманскими женщинами, которые в этом заведении готовят еду для нуждающихся.

ФОТО: OLI SCARFF / AFP

ФОТО: OLI SCARFF / AFP

После состоялась еще одна встреча - с членами организации Khidmat Centre, оказывающей помощь малоимущим.

Кэтрин была одета в пальто цвета хаки с карманами на груди в стиле милитари от Alexander McQueen, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигурку.

Стильно и элегантно!

ФОТО: OLI SCARFF / AFP