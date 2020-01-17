Ветеринар, которому в Австралии не дали спасать коал: пожары - это очень страшно

Решение поехать в Австралию стало спонтанным. Там Бейнертс планировал помочь своим коллегам спасать пострадавших в пожарах животных. Однако, когда он приехал, оказалось, что надо было готовиться тщательнее.

"Меня никто не ждал, а я-то думал, что с цветами у трапа встретят. Ну хохма конкретная, в этой стране все так упорядочено, что Германия отдыхает.

Чтобы куда-то попасть, то в моем случае требовалась рабочая виза, иначе все было бы неправильно и нелегально", - рассказал Бейнертс.

Несмотря на то, что ему не удалось оказать помощь в спасении животных, он пережил атмосферу происходящего в Австралии.

"То, что там происходит, мы не можем ни понять, ни принять", - сказал он.

Многие местные жители берут домой коал для реабилитации. Ветеринары оказывают медицинскую помощь, а дальнейшее восстановление происходит у волонтеров в домашних условиях. Когда животное уже готово вернуться в дикую природу, специальный фонд находит подходящую для него территорию.

Пожары страшные - горит 186 000 квадратных километров, это три территории Латвии. Горит уже в 30-40 километрах от Сиднея, и в мегаполисе это чувствуется.

"Представьте, как должна гореть Елгава, чтобы воняло в Риге", - привел сравнение Бейнертс.

Несмотря на все ужасы, местные жители сохраняют оптимизм, никакой паники нет. Сам Бейнертс не расстроен первой и неудачной попыткой волонтерской работы в Австралии - он уже готовится ко второй поездке. Бейнертс хочет помогать именно коалам, которые ему очень симпатичны.