Петравича обсудила дело Кристине Мисане с министром внутренних дел ЮАР

В пятницу на парижском собрании министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о миграции министр поговорила с Моцоаледи и вкратце описала ситуацию с гражданкой Латвии Кристине Мисане. Во время разговора Петравича попросила оперативно организовать по данному вопросу двусторонние встречи, чтобы более детально обсудить ситуацию, сообщает агентство LETA.

Моцоаледи на такую модель переговоров согласился, в результате чего на поздних двусторонних переговорах на мероприятии ОЭСР делегации Латвии и ЮАР провели встречу.

Во время нее министр рассказала о событиях дела Мисане. В свою очередь делегация ЮАР выразила готовность углубиться в происходящее, проинформировала Калве.

В конце переговоров глава МВД ЮАР спросил у Петравичи, хотят ли латвийские чиновники, чтобы у Мисане была возможность вернуться в Латвию. Министр ответила утвердительно.

Возможность обсудить дальнейшую судьбу Мисане появилась, так как Петравича с 16 до 17 января принимает участие в организованном ОЭСР собрании о миграции. Во время собрания министр отметила изменчивых характер миграции и рассказала об опыте Латвии по отношению к интеграции мигрантов на рынке труда.

Напомним, гражданке Латвии грозит тюрьма в Южной Африке за похищение собственного ребёнка. Кристине отрицает обвинения, поскольку считает, что спасала ребёнка от насилия гражданского мужа. В настоящее время женщина находится в заключении в Дании, где суд принял решение выдать её Южной Африке для уголовного преследования. Латвийское министерство юстиции поясняет, что имеет право вмешиваться только после принятия приговора в Южной Африке.