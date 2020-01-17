Зеленский отказался увольнять премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался утвердить заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, пишет "Медуза".
"Я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", — сказал Зеленский во время встречи с премьером.
По законам Украины, вопрос об отставке премьер-министра рассматривает Верховная Рада. Для его увольнения Зеленский был бы должен передать заявление спикеру парламента.
Ранее в партии "Слуга народа", которая имеет в Раде большинство, заявили, что поддержат отставку премьера, если ее поддержит президент.
Напомним, Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому.
15 и 16 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились три аудиозаписи, где люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра Украины, заместителя главы Национального банка и министра финансов, говорят об экономической политике страны и нелестно отзываются о Владимире Зеленском.
Например, человек с голосом Гончарука говорит, что "у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов". В то же время этот же голос признал, что является "полным профаном в экономике". Прозвучало это иронично.
Записи были сделаны во время неформального совещания украинских чиновников 16 декабря 2019 года.