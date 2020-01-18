Крещенский Сочельник 18 января 2020 года: что можно, а что нельзя делать в этот день

Крещение - двунадесятый праздник, то есть один из двенадцати самых значимых в православии. И не только в этот день, но также и в Сочельник накануне необходимо соблюдать определенные правила, поскольку подготовка к таким праздникам имеет важное сакральное значение.

Что можно делать в Сочельник 18 января

В 2020 году Сочельник и Крещение выпадают на выходные, что достаточно благоприятно, ведь в церкви проводятся долгие вечерние службы в день перед праздником.

После этого любой желающий может набрать святой воды в храме и искупаться в проруби по старой русской традиции.

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Так как Сочельник перед Крещением в 2020 году приходится на субботу, есть прекрасная возможность убраться дома, не думая о работе и посторонних делах.

Можно и даже нужно постирать грязное белье, потому что делать это в сам день Крещения настоятельно не рекомендуется.

Не мешает посвятить время духовной подготовке - чтению молитв, например. Отлично подойдут покаянные молитвы о прощении грехов.

Не стоит забывать о близких. Хорошо бы сделать им что-то приятное, помочь с каким-то важным делом.

Крещенский Сочельник полагается посвятить подготовке к Крешению Господню и не увлекаться мирскими заботами, когда есть более важные духовные дела.

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Что нельзя делать 18 января

Запретов в этот день действует большое количество. Достаточно вспомнить, что 18 января - день строгого поста.

Это говорит о том, что нельзя ругаться, сердиться, ссориться с близкими людьми, сквернословить, обижаться, желать кому-либо беды или проблем.

Нельзя в этот день есть животную пищу. В любой пост запрещено употреблять яйца, мясо, молоко, рыбу. К этому моменту необходимо подойти с большой ответственностью, ведь традиции превыше всего, а потерпеть необходимо всего один день.

Нельзя в этот день устраивать празднества, употреблять алкоголь, смотреть увеселительные передачи по телевизору или в Интернете.

Строгий пост означает, что во время разговения вечером не стоит объедаться.