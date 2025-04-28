Брежнева на фестивале, Литвинова в театре, а Поперечный с хот-догом

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на фестивале, а кто готовился к мероприятию!
Микс Галвановскис снимался на фоне флага
Никита Осипов был в Венеции
Настя Каменских показала свои косметические процедуры
Катрина Гупало приглашала на концерт
Рената Литвинова в гримерке
Эмилс Балцерис был в Париже
Максим Бусел отдыхал
Ричард Болотник готовился к бою
Данила Поперечный пробовал хот-дог
Женя Мильковский концертирует
Сельма Блэр собиралась на мероприятие
Маркус Рива продолжал сниматься в телешоу
Интарс Бусулис наслаждался весной
Светлана Лобода на гастролях
Вера Брежнева вспоминала поездку на фестиваль
Лева Би-2 делал новые фото
У Ким Кардашьян были активные выходные
Амината снимала ролики
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