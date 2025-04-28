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Брежнева на фестивале, Литвинова в театре, а Поперечный с хот-догом

Фото статьи
Фото: Instagram/ коллаж TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на фестивале, а кто готовился к мероприятию!

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