Гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая: от вспышек вдохновения - к зрелым переменам

Ко 2 мая Марс окончательно наберет силу, что принесет прилив мотивации, драйва и решимости. Это время, когда хочется не просто мечтать, а действовать, добиваться желаемого, особенно в личных проектах и романтических начинаниях.

Однако конец недели принесет более глубокие вибрации: 4 мая Плутон начинает свое ретроградное движение в Водолее. Это событие замедлит внешние процессы и заставит обратить внимание внутрь себя.

Начинается период переосмысления власти, социальных ролей и личной силы. Возможно осознание того, что нужно пересмотреть свои цели или изменить методы достижения желаемого.

Неделя в целом будет сочетать желание действий и необходимость внутреннего анализа. Те, кто сумеет услышать оба импульса - и стремительный, и глубокий - смогут заложить фундамент для серьезных, но зрелых перемен.