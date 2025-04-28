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Sergejs Tihomirovs
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Гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая: от вспышек вдохновения - к зрелым переменам

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/vika_glitter-6314823

Неделя обещает быть насыщенной внутренними переменами и активными внешними событиями. Уже 30 апреля Венера переходит в знак Овна, усиливая в атмосфере стремление к спонтанности, проявлению симпатий и прямому выражению чувств. Появится больше страсти, смелости в отношениях, но также и склонность действовать импульсивно.

Ко 2 мая Марс окончательно наберет силу, что принесет прилив мотивации, драйва и решимости. Это время, когда хочется не просто мечтать, а действовать, добиваться желаемого, особенно в личных проектах и романтических начинаниях.

Однако конец недели принесет более глубокие вибрации: 4 мая Плутон начинает свое ретроградное движение в Водолее. Это событие замедлит внешние процессы и заставит обратить внимание внутрь себя. 

Начинается период переосмысления власти, социальных ролей и личной силы. Возможно осознание того, что нужно пересмотреть свои цели или изменить методы достижения желаемого.

Неделя в целом будет сочетать желание действий и необходимость внутреннего анализа. Те, кто сумеет услышать оба импульса - и стремительный, и глубокий - смогут заложить фундамент для серьезных, но зрелых перемен.

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Овен, Телец, Близнецы
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