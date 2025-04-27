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Жительница Эстонии отметила столетие

Раису Убала также поздравила старейшина волости Энель Лийн. Справа - дочь Элле.
Раису Убала также поздравила старейшина волости Энель Лийн. Справа - дочь Элле. Фото: Erakogu

Жительница волости Ряпина (Эстония) Раиса Убала отметила столетие. Праздновала она его вместе с прихожанами в молельне Яанимыйза, сообщает Rus.Postimees.

Убала переехала в Эстонию с другой стороны Чудского озера, сначала поселилась в районе Варесмяэ. Там она познакомилась со своим будущим супругом Иваном, и вскоре у них родилась единственная дочь Элле, которая сейчас живет вместе с матерью в Ряпина.

Пожилая дама ходит самостоятельно, совсем недавно сажала на клумбе анютины глазки и ходила в магазин, неся сумку, закинутую за плечо. Лишь со слухом есть небольшие трудности: если она не расслышала собеседника, то приветствует его словами из Священного Писания.

Поздравить с днем рождения ее приехали и старейшина волости Энель Лийн, и специалист по социальному обеспечению Катрин Таймре. Убала встретила гостей во дворе и пригласила в дом.

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