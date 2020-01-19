"Здесь в каждом доме евроремонт, везде - европейская красота": Артемий Лебедев рассказал о Екабпилсе

"Из Литвы мы въехали в Латвию и сразу попали в центр Евросоюза. Глядя на этот пейзаж, сразу понятно, что мы находимся в Европейском Союзе - это настоящая Европа, здесь в каждом доме евроремонт, везде - европейские ценности, европейские благоустройство, европейская архитектура, европейская красота.

Глядя на эту картину, мы понимаем, как хорошо в Европе и насколько это не похоже на то, как живем мы", - прокомментировал Лебедев, показав виды города Екабпилс.

ФОТО: Кадр из видео

Путешественник пояснил, что Латвия в данной поездке - лишь транзит. Здесь он планировал посетить пару городков и встретить друзей в Риге. Этой парой городков стали Екабпилс и Валка.

По словам Лебедева, Екабпилс - это маленький прибалтийский городок, который "похож на то, на что он должен быть похож. Здесь хорошо снимать кино про Первую мировую войну - как солдат собирается на фронт. Так собственно выглядела старая Европа в большинстве своих городов", - отметил автор видео.

По мнению Лебедева, в Екабпилсе ничего интересного нет, но зато здесь сохранилась одна их точек Геодезической дуги Струве.

"Струве - такой был чувак, геодезист, в начале 19 века, который построил дугу в несколько тысяч километров - она прошла от Норвегии до Черного моря. И одна из точек оказалась как раз в городе Екабпилс.

Геодезическая дуга Струве в Екабпилсе ФОТО: Кадр из видео

В свое время с помощью этой дуги измеряли кривизну земли, и вообще она была очень полезная в географических измерениях, и потом, когда перепроверили эту дугу, оказалось, что она чрезвычайно точно померяна с точностью до нескольких сантиметров они тогда умудрились все это сделать", - пояснил Лебедев.

Он же отметил, что эту дугу в 1993 году внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"А город не сильно изменился с тех пор, как эту дугу тут проводили", - подвел итог блогер, еще раз показав "прекрасный вид на Евросоюз".

"Тут все, как в Европе - и фонарные столбы, и дома, и одежда у людей, и шапки у бабулек - все абсолютно не похоже на нас", - прокомментировал автор эти виды:

ФОТО: Кадр из видео

После Екабпилса Лебедев заскочил в Ригу, где было настолько хорошо, что он сделал ровно одну фотографию с видом из окна - остальные подробности о столице блогер предложил искать на его страничке о путешествиях.

"Я знаю Ригу наизусть, за 10 лет я ее изучил, и очень этот город люблю", - кратко подчеркнул он.

Из столицы Латвии путешественник отправился на север - в сторону Эстонии, в город Валка.

"Это приграничный город. Со стороны Латвии - Валка, со стороны Эстонии - Валга. Формально - это две разные страны, но переходят местные границу по 100 раз в день", - рассказал автор видео.

"Пересекли границу, и оказались в Эстонии - а это уже следующая поездка и следующий рассказ", - подытожил Лебедев выпуск о Латвии.

ФОТО: Кадр из видео