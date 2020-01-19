Обнажение под пальто, или Модное секси эпохи глобального потепления
На днях в Париже прошел показ мужской коллекции Louis Vuitton, на котором присутствовала и 23-летняя супермодель Белла Хадид - на сей раз в качестве зрителя. Что не помешало ей блеснуть не меньше, чем на подиуме.
Глядя на эффектный образ Беллы, который она выбрала для этого мероприятия, сомневаться в том, что она готова к глобальному потеплению - причем очень стильно и эффектно - не приходится:
в середине января модель предстала перед парижской публикой в распахнутом объемном пальто, под которым было нечто!
Речь идет о синем костюме от Louis Vuitton из кроп-топа, обнажившего идеальный животик самой красивой женщины в мире, и широких брюк. Дополнила свой секси-образ супермодель черными ботинками Dr. Marteens, которые едва виднелись из-под брюк.