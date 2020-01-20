В Австралии выпал град размером с мячи для гольфа

Hail destroying the trees at Parliament House.. poor gardeners pic.twitter.com/bHEES1yhHy — Tamsin Rose (@tamsinroses) January 20, 2020

На юго-востоке Австралии бушевала сильная гроза. Вскоре после полуночи в Канберре выпал град размером с мячи для гольфа, а в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и штате Виктория в этом время прошли сильные ливни.

ФОТО: MICK TSIKAS / EPA

Град продолжался примерно 15 минут. Порывы ветра достигли скорости 32,5 метров в секунду, он валил деревья, тогда как град разбивал стекла машин и оставлял вмятины в кузове.

Chaos outside offices in the Parli triangle. Insurance company hotlines will be buzzing. @abccanberra pic.twitter.com/fqoEYKj8dA — Tom Maddocks (@MaddocksThomas) January 20, 2020

Спасательные службы за короткое время получили более 1200 вызовов.

Два человека с легкими травмами были доставлены в больницу.

ФОТО: MICK TSIKAS / EPA

На юго-востоке Квинсленда около 20 000 домохозяйств и предприятий остались без электричества. Две линии поездов не работали во время большого притока пассажиров.

В Новом Южном Уэльсе медики оказали помощь 16-летнему мальчику и 24-летнему мужчине, в которых попала молния. Состояние здоровья обоих оценивается как стабильное.