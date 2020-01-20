Пн, 20.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

В Австралии выпал град размером с мячи для гольфа

ФОТО: AFP/SCANPIX

В столице Австралии Канберре огромные градины повредили здание парламента и автомобили, кроме того, из-за него в больницу попали два туриста, пишет The Guardian.

На юго-востоке Австралии бушевала сильная гроза. Вскоре после полуночи в Канберре выпал град размером с мячи для гольфа, а в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и штате Виктория в этом время прошли сильные ливни.

ФОТО: MICK TSIKAS / EPA

Град продолжался примерно 15 минут. Порывы ветра достигли скорости 32,5 метров в секунду, он валил деревья, тогда как град разбивал стекла машин и оставлял вмятины в кузове.

Спасательные службы за короткое время получили более 1200 вызовов.

Два человека с легкими травмами были доставлены в больницу.

ФОТО: MICK TSIKAS / EPA

На юго-востоке Квинсленда около 20 000 домохозяйств и предприятий остались без электричества. Две линии поездов не работали во время большого притока пассажиров.

В Новом Южном Уэльсе медики оказали помощь 16-летнему мальчику и 24-летнему мужчине, в которых попала молния. Состояние здоровья обоих оценивается как стабильное.

Галерея: Град в Австралии

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