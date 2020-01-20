Принц Гарри: Другого выхода не было...

"Мы надеялись продолжить служить королеве, содружеству и моим военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно", - отметил герцог Сассекский.

Принц Гарри добавил, что его решение отказаться от королевских привилегий не было "легкомысленным шагом". "Это были месяцы переговоров после стольких лет трудностей. И я знаю, что не всегда делал все как надо, но что касается этого (решения. - Прим. ред.), другого выхода на самом деле не было".

При этом внук Елизаветы II заверил, что никуда не пропадет. "Великобритания - мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе Гарри и Меган достигли соглашения с королевой относительно отказа от титулов и государственного финансирования.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

Согласно соглашению, с весны этого года супружеская пара перестанет выполнять свои королевские обязанности, а также их больше не будут именовать "Их Королевские Высочества". В свое время через это прошла принцесса Диана, когда она развелась с принцем Чарльзом в 1996 году.

Кроме того, герцогам Сассекским больше не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Сами же они планируют вернуть в казну 2,5 миллиона фунтов стерлингов налогоплательщиков, потраченных на ремонт Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии.