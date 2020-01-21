Вт, 21.01.2020
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Беларусь из-за конфликта с Россией начала закупать нефть из Норвегии

FILE PHOTO: A model of a pipe line is seen at the main entrance to the Gomel Transneft oil pumping station, which moves crude through the Druzhba pipeline westwards to Europe, near Mozyr some 300 km (186.3 miles) southeast of Minsk January 8, 2010. REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo

ФОТО: Reuters/ScanPix

Беларусь не смогла договориться с Россией по ценам на нефть, поэтому нашла нового поставщика - Норвегию. Первая партия норвежского "черного золота" прибудет в Беларусь через Клайпеду в январе, сообщает Deutsche Welle. 

Первая партия - 80 тысяч тонн нефти прибудет в литовский порт 22 января, а далее отправится по железной дороге в Новополоцк. Как сообщает информационное агенство Reuters, Беларусь планирует продолжить переговоры о доставке норвежской нефти. Сообщается, что поставки нефти из Клайпеды обойдутся дешевле, чем пот трубопроводу. 

Напомним, поставки российской нефти в Беларусь прекратились 1 января. 

Стороны не могли договориться о взаимовыгодных условиях поставок. Беларусь требовала компенсацию за попавшую в нефтепровод "Дружба" нефть, а также за налоговый маневр, проведенный Россией, который повышал цены на нефть для Беларуси, напоминает BBC. Официальная причина - нет договоров между белорусской стороной и российскими государственными компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть". Минску срочно пришлось искать источники, где приобрести нефть.  

Беларусь рассчитывала также на компенсацию за налоговый маневр, который Россия провела в своей нефтяной отрасли, тем самым повысив стоимость нефти для Беларуси. Но Москва заявляет, что подобное возможно только после унификации налогового законодательства двух стран в рамках "углубленной интеграции".

Минску не удалось договориться о приемлемых для себя тарифах на транзит российской нефти по белорусской территории (повышение тарифа могло содействовать желаемому размеру компенсации за "грязную" нефть); об отсутствии премии российским нефтяным компаниям за долгосрочные контракты.

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