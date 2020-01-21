Беларусь из-за конфликта с Россией начала закупать нефть из Норвегии

Первая партия - 80 тысяч тонн нефти прибудет в литовский порт 22 января, а далее отправится по железной дороге в Новополоцк. Как сообщает информационное агенство Reuters, Беларусь планирует продолжить переговоры о доставке норвежской нефти. Сообщается, что поставки нефти из Клайпеды обойдутся дешевле, чем пот трубопроводу.

Напомним, поставки российской нефти в Беларусь прекратились 1 января.

Стороны не могли договориться о взаимовыгодных условиях поставок. Беларусь требовала компенсацию за попавшую в нефтепровод "Дружба" нефть, а также за налоговый маневр, проведенный Россией, который повышал цены на нефть для Беларуси, напоминает BBC. Официальная причина - нет договоров между белорусской стороной и российскими государственными компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть". Минску срочно пришлось искать источники, где приобрести нефть.

Беларусь рассчитывала также на компенсацию за налоговый маневр, который Россия провела в своей нефтяной отрасли, тем самым повысив стоимость нефти для Беларуси. Но Москва заявляет, что подобное возможно только после унификации налогового законодательства двух стран в рамках "углубленной интеграции".