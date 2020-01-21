Беларусь из-за конфликта с Россией начала закупать нефть из Норвегии

Беларусь не смогла договориться с Россией по ценам на нефть, поэтому нашла нового поставщика - Норвегию. Первая партия норвежского "черного золота" прибудет в Беларусь через Клайпеду в январе, сообщает Deutsche Welle.
Первая партия - 80 тысяч тонн нефти прибудет в литовский порт 22 января, а далее отправится по железной дороге в Новополоцк. Как сообщает информационное агенство Reuters, Беларусь планирует продолжить переговоры о доставке норвежской нефти. Сообщается, что поставки нефти из Клайпеды обойдутся дешевле, чем пот трубопроводу.
Напомним, поставки российской нефти в Беларусь прекратились 1 января.
Стороны не могли договориться о взаимовыгодных условиях поставок. Беларусь требовала компенсацию за попавшую в нефтепровод "Дружба" нефть, а также за налоговый маневр, проведенный Россией, который повышал цены на нефть для Беларуси, напоминает BBC. Официальная причина - нет договоров между белорусской стороной и российскими государственными компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть". Минску срочно пришлось искать источники, где приобрести нефть.
Беларусь рассчитывала также на компенсацию за налоговый маневр, который Россия провела в своей нефтяной отрасли, тем самым повысив стоимость нефти для Беларуси. Но Москва заявляет, что подобное возможно только после унификации налогового законодательства двух стран в рамках "углубленной интеграции".
Минску не удалось договориться о приемлемых для себя тарифах на транзит российской нефти по белорусской территории (повышение тарифа могло содействовать желаемому размеру компенсации за "грязную" нефть); об отсутствии премии российским нефтяным компаниям за долгосрочные контракты.