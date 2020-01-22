52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж в пятый раз

52-летняя американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса, сообщает The Hollywood Reporter.
Издание пишет, что закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу. Знаменитости, которые встречались в середине 80-х годов, воссоединились несколько месяцев назад, однако держали свои отношения в секрете.
"Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого-то, но на протяжении 35 лет я хотел только Памелу.
Она делает меня диким в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает",
- признался Питерс, известный по таким картинам, как "Звезда родилась", "Человек дождя" и "Бэтмен".
Сама Памела посвятила своему браку с Джоном стихотворение, в котором отметила, что продюсер всегда был рядом и никогда не подводил ее.
Актриса добавила, что раньше ее пугал этот "плохой голливудский парень", но теперь они оба готовы к отношениям.
"Мы любим друг друга безусловно. Я счастливая женщина", - заключила звезда.
Впервые они встретились в середине 1980-х годов в особняке Playboy. Продюсер сразу обратил внимание на актрису, которая только что переехала в Лос-Анджелес.
"Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было около 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой. В итоге мы жили вместе. Конечно, Хефнер любил ее и видел ее красоту.
Памела была девушкой, которая и без макияжа выглядела великолепно. Она была очень умна и очень талантлива.
Я пытался отговорить ее от участия в Playboy. Я сказал: ''Сосредоточься на серьезной карьере''. Она ответила: ''Ты с ума сошел'', - вспомнил то время Джон.
Добавим, что для Андерсон брак с Питерсом стал пятым. Весной 2019 года артистка рассказала, что причиной ее развода с музыкантом Кидом Роком стал фильм "Борат". Рока разъярила сцена, в которой главный персонаж решает похитить Андерсон.