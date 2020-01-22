52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж в пятый раз

Издание пишет, что закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу. Знаменитости, которые встречались в середине 80-х годов, воссоединились несколько месяцев назад, однако держали свои отношения в секрете.

"Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого-то, но на протяжении 35 лет я хотел только Памелу.

Она делает меня диким в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает",

- признался Питерс, известный по таким картинам, как "Звезда родилась", "Человек дождя" и "Бэтмен".

ФОТО: AP/Scanpix

Сама Памела посвятила своему браку с Джоном стихотворение, в котором отметила, что продюсер всегда был рядом и никогда не подводил ее.

Актриса добавила, что раньше ее пугал этот "плохой голливудский парень", но теперь они оба готовы к отношениям.

"Мы любим друг друга безусловно. Я счастливая женщина", - заключила звезда.

Впервые они встретились в середине 1980-х годов в особняке Playboy. Продюсер сразу обратил внимание на актрису, которая только что переехала в Лос-Анджелес.

"Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было около 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой. В итоге мы жили вместе. Конечно, Хефнер любил ее и видел ее красоту.

Памела была девушкой, которая и без макияжа выглядела великолепно. Она была очень умна и очень талантлива.

Я пытался отговорить ее от участия в Playboy. Я сказал: ''Сосредоточься на серьезной карьере''. Она ответила: ''Ты с ума сошел'', - вспомнил то время Джон.