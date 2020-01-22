Эстонский телеканал признан виновным в показе порно

Владелец телеканала Entusiast TV Мадис Сютт пожаловался как в суд, так и в Совет по прессе, но все равно был признан виновным в показе порно на своем телеканале и теперь обязан заплатить 2000 евро штрафа, пишет Rus.Postimees.
Ранее канал Entusiast TV входил бесплатным дополнением в пакеты крупнейших телекоммуникационных компаний. За год канал по меньшей мере четыре раза пускал в эфир порнофильмы и позволял ведущим программы в полуголом виде комментировать фильмы в реальном времени.
Производством телеканала занимается предприятие ÖÖLoom Produktsioon, владелец которого Мадис Сютт также пробовал себя в роли политика перед предыдущими парламентскими выборами с партией "Народная воля".
Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) принял 17 июля решение наказать фирму штрафом в размере 2000 евро. Предприятие было признано виновным по статье 57 Закона о медиауслугах, которая предусматривает ответственность за нарушение требований защиты несовершеннолетних. Компания ÖÖLoom с этим решением однако была не согласна и оспорила решение в Тартуском уездном суде. Тот же постановил 12 ноября не удовлетворять жалобу. То же решение было вынесено в судах второй и третьей инстанций.
Мадис Сютт даже написал жалобу в Совет по прессе на издание Postimees, но проиграл и там.
Закон о медиауслугах гласит, что поставщик телевизионных услуг не может транслировать программы, которые наносят ущерб физическому, психическому и моральную развитию несовершеннолетних, прежде всего, порнографические программы.