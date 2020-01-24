Медицинское страхование - возвращается ли министерство к принятому ранее?
Скорее неправда - доля истины в утверждении есть, однако не учтены важные факты и/или контекст, поэтому утверждение вводит в заблуждение, либо оно вне контекста.
"Мы просто возвращаемся к тому, что было решено изначально", - так о предложении министра здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) установить и для участников малого режима налогообложения 1% взносов на страхование здоровья отзывается ее предшественница по должности Анда Чакша (Единство).
Re:Check проверила, действительно ли предложение Винькеле по увеличению финансирования здравоохранения не отличается от того, что в свое время продвигала сама Чакша.
Можно сделать вывод, что это не совсем так - предложение не предусматривает добровольного режима платежей, но и не создает ситуацию, когда часть жителей не имеет доступа к важным услугам здравоохранения.
О предложенных изменениях, которые пока только переданы на общественное обсуждение, бывший министр здравоохранения от СЗК, а ныне депутат Сейма от Единства Чакша высказалась в передаче Preses klubs:
"Ощущаю себя словно в детской игре "Цирк" - обратно в исходное положение. Если вы помните, суть реформы здравоохранения заключалась в увеличении социальных взносов на 1%. В том числе и для плательщиков налога с микропредприятий и для всех тех, кто платит согласно малому режиму налогообложения, и с авторского гонорара нужно было добровольно платить этот 1%.
Министр здравоохранения это отменила. Теперь же она возвращает его, но уже как обязательный.
(...) Увеличение было отменено, оно было добровольным, сейчас его возвращают, но как обязательное, так как в тот момент, когда его назначили как добровольное, с мыслью, что люди начнут постепенно платить, присоединятся к системе и медленно сделают его обязательным. Но ладно - сейчас мы возвращаемся к тому, что было решено ранее".
На вопрос ведущего программы, будет ли исправлена совершенная ранее ошибка, когда определенная группа общества становилась менее защищенной, Чакша ответила:
"Сначала отменить, чтобы затем вернуть? Мне сложно сейчас комментировать".
Что предусматривала модель Чакши?
Для получения дополнительного финансирования здравоохранения Сейм в середине 2017 года увеличил обязательные социальные взносы на 1%. Это касалось только работающих в общем режиме налогообложения.
В конце того же года вызвавшая множество критики система "двух корзин" была принята. Она предусматривала, что работающие в общем режиме налогообложения, могут получать все финансируемые государством медицинские услуги, в то время как работающие в специальных режимах, такие, как плательщики налога с микропредприятия, автоматически будут иметь право только на основные услуги.
Полная корзина (обследования с направлением специалиста, компенсируемые лекарства, лечение в стационаре и т.д.) будет ими получена только в том случае, если они сами будут добровольно платить социальные взносы на страхование здоровья.
Впоследствии Министерство здравоохранения подсчитало, что самостоятельно взносы должны были бы вносить около 10% жителей Латвии.
В их числе были бы не только работающие в микропредприятиях, которые могли себе это позволить. Как тогда отмечала сама Чакша, она беспокоилась "о 30 - 40 тысячах людей, у которых из-за этого не было бы доступа к медицине". Это были бы, например, неработающие люди с низкими или нерегулярными доходами.
Для части социально незащищенных жителей страхование оплачивает государство. Затем было принято решение о том, что в эту группу входят пенсионеры, школьники и студенты, дети, инвалиды первой и второй групп, безработные, доноры органов, монахи и монахини, проживающие в монастырях, а также 14 других групп общества.
Что предлагает Винькеле?
После выборов, при смене правительства, изменились и планы в отношении реформы здравоохранения. В начале прошлого года коалиция приняла решение отказаться от идеи "двух корзин" здравоохранения, и их вступление в силу было отложено до 2021 года.
Теперь Министерство здравоохранения, которое возглавляет Винькеле, продвигает изменения, предусматривающие, что взносы социального страхования нужно будет обязательно платить всем работающим.
В частности, на 1% будут увеличены взносы работников микропредприятий и других работающих в малых режимах налогообложения.
В отличие от продвигаемой Чакшей идеи, выплата не будет добровольной – она будет обязательной для всех официально работающих, в том числе в режиме микроналогов. Во-вторых, не будет "двух корзин" – каждый получит равный спектр услуг.
Планируется увеличить круг жителей, чьи расходы на медицинское страхование будут покрываться государством. Поддержку также получат люди с инвалидностью 3-й группы и люди, ухаживающие за инвалидами 1-й и 2-й группы.
Те, кто не получает официальных доходы и, таким образом, не платят взносы на медицинское страхование, а также не входят ни в одну из групп застрахованных государством лиц (например, лица, которых содержат супруги, или люди, проживающие от дохода с капитала), каждый год будут получать счет на страховую сумму.
Ожидается, что она может составить около 51 евро в год (1% от минимальной заработной платы), но решение еще не принято.
Однако, даже если эти люди не будут платить эту сумму, они будут иметь право на все услуги - Винькеле ранее уже говорила об этом, и это также было изложено в подготовленном Минздравом проекте поправок к Закону о государственном социальном страховании.
За взыскание налоговой задолженности будет отвечать Служба Госдоходов (СГД).
Соответственно, медики не будут обязаны проверять, платит ли человек налог, как это предусматривал порядок, принятый во время Чакши.
Что ответила Чакша?
Re:Check связалась с Чакшей. Слова экс-министра свидетельствуют о том, что она детально не ознакомилась с новым предложением Минздрава. Чакша выразила убеждение, что люди, не являющиеся налогоплательщиками, "все-равно останутся вне доступа к здравоохранению".
"Были распределены те группы, которые, если они не входят ни в одну из застрахованных государством групп, смогут присоединиться к системе. На данный момент, как я понимаю, такой возможности нет", - сказала политик.
Даже после примечания Re:Check, что такой вариант планируется и услуги планируется обеспечить всем, она осталась при мнении, что значительных изменений нет.
Вывод: Бывший министр здравоохранения Анда Чакша утверждает, что предложения Винькеле отличаются от ее собственных лишь тем, что взносы станут обязательными. Тем не менее, есть ряд существенных изменений - доступность услуг здравоохранения больше не будет зависеть от взносов и медицинский персонал не будет следить за тем, оплачен ли счет за страхование здоровья. Чакша умалчивает важные факты, следовательно, ее утверждения вводят в заблуждение.