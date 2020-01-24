Медицинское страхование - возвращается ли министерство к принятому ранее?

Для части социально незащищенных жителей страхование оплачивает государство. Затем было принято решение о том, что в эту группу входят пенсионеры, школьники и студенты, дети, инвалиды первой и второй групп, безработные, доноры органов, монахи и монахини, проживающие в монастырях, а также 14 других групп общества.

Что предлагает Винькеле?

После выборов, при смене правительства, изменились и планы в отношении реформы здравоохранения. В начале прошлого года коалиция приняла решение отказаться от идеи "двух корзин" здравоохранения, и их вступление в силу было отложено до 2021 года.

Теперь Министерство здравоохранения, которое возглавляет Винькеле, продвигает изменения, предусматривающие, что взносы социального страхования нужно будет обязательно платить всем работающим.

В частности, на 1% будут увеличены взносы работников микропредприятий и других работающих в малых режимах налогообложения.

В отличие от продвигаемой Чакшей идеи, выплата не будет добровольной – она будет обязательной для всех официально работающих, в том числе в режиме микроналогов. Во-вторых, не будет "двух корзин" – каждый получит равный спектр услуг.

Планируется увеличить круг жителей, чьи расходы на медицинское страхование будут покрываться государством. Поддержку также получат люди с инвалидностью 3-й группы и люди, ухаживающие за инвалидами 1-й и 2-й группы.

Те, кто не получает официальных доходы и, таким образом, не платят взносы на медицинское страхование, а также не входят ни в одну из групп застрахованных государством лиц (например, лица, которых содержат супруги, или люди, проживающие от дохода с капитала), каждый год будут получать счет на страховую сумму.

Ожидается, что она может составить около 51 евро в год (1% от минимальной заработной платы), но решение еще не принято.

Однако, даже если эти люди не будут платить эту сумму, они будут иметь право на все услуги - Винькеле ранее уже говорила об этом, и это также было изложено в подготовленном Минздравом проекте поправок к Закону о государственном социальном страховании.

За взыскание налоговой задолженности будет отвечать Служба Госдоходов (СГД).

Соответственно, медики не будут обязаны проверять, платит ли человек налог, как это предусматривал порядок, принятый во время Чакши.

ФОТО: Re:baltica/Русский TVNET

Что ответила Чакша?

Re:Check связалась с Чакшей. Слова экс-министра свидетельствуют о том, что она детально не ознакомилась с новым предложением Минздрава. Чакша выразила убеждение, что люди, не являющиеся налогоплательщиками, "все-равно останутся вне доступа к здравоохранению".

"Были распределены те группы, которые, если они не входят ни в одну из застрахованных государством групп, смогут присоединиться к системе. На данный момент, как я понимаю, такой возможности нет", - сказала политик.

Даже после примечания Re:Check, что такой вариант планируется и услуги планируется обеспечить всем, она осталась при мнении, что значительных изменений нет.