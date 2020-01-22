5 "безвредных" продуктов, отравляющих ваш организм

Известно, что для того, чтобы сохранить здоровье и молодость как можно дольше, необходимо правильно питаться. Но многие даже не подозревают, насколько вредны некоторые продукты из числа всем известных и привычных.
Переработанные мясные продукты
Не секрет, что колбасы не слишком полезны, что связано с высокой долей насыщенных жиров, потребление которых приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но, оказывается, это еще не все.
"При нагревании и обжаривании образуются органические соединения нитрозамины, которые являются канцерогенными. Это касается, например, красных колбас",
- рассказывает Даниэла Крел, диетолог из Баварского потребительского центра, в интервью изданию Focus.
Образующийся во время жарки и приготовления на гриле дым вреден для здоровья. Он содержит полициклические ароматизаторы, которые также могут быть канцерогенными.
Тунец и рыба-меч
Рыба, богатая жирными кислотами омега-3 и йодом, полезна для здоровья и должна присутствовать в рационе по крайней мере один-два раза в неделю.
Однако, по словам эксперта, некоторые виды этого ценного для организма человека продукта сильно загрязнены ртутью, особенно рыба-меч и тунец.
Рис и рисовые продукты
Рис считается легким и легко усваиваемым, но в белом рисе практически отсутствуют ценные ингредиенты. Поэтому более здоровый вариант - цельнозерновой рис, который богат клетчаткой, витаминами и минералами.
Попкорн для СВЧ
Готовый попкорн, который вы кладете в микроволновку, практичен, но крайне вреден для здоровья. В зависимости от вида он содержит много соли или сахара, насыщенных жиров, трансжиров и усилителей вкуса, таких как диацетил. Даже небольшое его количество вредно для легких.
Замороженная пицца
Нет ничего проще, чем приготовить замороженную пиццу - открыл коробку, отправил в духовку, и готово. Но в дополнение к высокому содержанию жира и калорий
в составе замороженной пиццы много искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. Особую опасность представляет пицца с салями.
"Соль, используемая для отверждения нитритов в салями, в сочетании с сыром образует канцерогенные нитрозамины", - объясняет Даниэла Крел.