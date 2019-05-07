Диетолог Лолита Неймане назвала худшие продукты в магазинах

"Один из худших продуктов, которые можно купить в магазине, на мой взгляд, - развесное печенье. Во-первых, любой, кто проходит мимо, может чихнуть на него, дотронуться, попробовать на вкус и вернуть обратно, а во-вторых - потому что в этом продукте содержатся сахар и жир. Более того, взгляните на цену, и вы поймете, что там не может быть полезных жиров", - говорит диетолог Лолита Неймане.