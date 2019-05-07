Диетолог Лолита Неймане назвала худшие продукты в магазинах
"Один из худших продуктов, которые можно купить в магазине, на мой взгляд, - развесное печенье. Во-первых, любой, кто проходит мимо, может чихнуть на него, дотронуться, попробовать на вкус и вернуть обратно, а во-вторых - потому что в этом продукте содержатся сахар и жир. Более того, взгляните на цену, и вы поймете, что там не может быть полезных жиров", - говорит диетолог Лолита Неймане.
Самое печальное, что в ассортименте сельских магазинов дешевое развесное печенье является одним из самых востребованных, отмечает глава Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по правильному питанию, руководитель Академической школы по питанию при Рижском университете имени Страдиня.
"Печенье и дешевые колбасы… В колбасном производстве используется большое количество соли, потому что, если соли мало, продукт не является бактериологически безопасным. В свою очередь,
соль удерживает жидкость в организме, вызывая отеки, перегрузку почек, повышение кровяного давления, и все это может привести к инсульту.
Количество соли также должно быть уменьшено в связи с риском рака желудка. У меня есть один критерий: если блюдо в ресторане пересолено, я говорю, что оно невкусное.
Я все готовлю без соли, кроме супа, в который добавляю соль в самом конце. Я рекомендую использовать грубую морскую соль и делать это, когда еда уже на тарелке.
Соль не дает почувствовать настоящий вкус рыбы и мяса. Не говоря уже о "вегете", которая убивает все. К сожалению, ее все еще часто используют в кулинарных школах.
Я показываю студентам видео о том, как делают колбасы. Чего в них только нет!
Свиная шкура, куриная шкура... Затем все это перемалывают, добавляют лед, воду, специи и красители. В итоге вы получите мокрый розовый кусок. Как вообще такое может хотеться съесть?
Если вы хотите рыбу, ешьте ее, а не рыбные палочки, если вы хотите мясо, то ешьте мясо, а не колбасу, если вы хотите персик - ешьте фрукты, а не персиковый компот".