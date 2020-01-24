Пт, 24.01.2020
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Альпинисты проверят состояние Вантового моста

Вантовый мост

ФОТО: Una Kupruka/LETA

На следующей неделе будет проведена специальная инспекция Вантового моста с привлечением промышленных альпинистов, рассказали в департаменте сообщения Рижской думы.

Альпинисты поднимутся на ванты, чтобы обследовать их состояние и пилон.

Во время проверки моста никаких ограничений на движение по нему не будет, но водители должны учитывать, что на разделительной полосе будут находиться специалисты в спецодежде и с оборудованием.

Такая проверка несущей способности и устойчивости мостов проводится раз в пять лет.

В Риге 35 мостов, 60 путепроводов и эстакад, 16 пешеходных мостов и 27 туннелей.

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