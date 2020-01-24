Альпинисты проверят состояние Вантового моста

На следующей неделе будет проведена специальная инспекция Вантового моста с привлечением промышленных альпинистов, рассказали в департаменте сообщения Рижской думы.
Альпинисты поднимутся на ванты, чтобы обследовать их состояние и пилон.
Во время проверки моста никаких ограничений на движение по нему не будет, но водители должны учитывать, что на разделительной полосе будут находиться специалисты в спецодежде и с оборудованием.
Такая проверка несущей способности и устойчивости мостов проводится раз в пять лет.
В Риге 35 мостов, 60 путепроводов и эстакад, 16 пешеходных мостов и 27 туннелей.