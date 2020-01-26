Странный случай с телефоном Безоса: был ли он взломан наследным принцем Саудовской Аравии?

Телефон Безоса был взломан в мае 2018 года.

Безос и бен Салман обменялись номерами телефона во время ланча в честь визита наследного принца Саудовской Аравии в Соединенные Штаты в Лос-Анджелесе. В ходе этих событий бен Салман встретился с рядом влиятельных американских бизнесменов, чтобы привлечь инвестиции в Саудовскую Аравию, которая в последние годы стремится диверсифицировать свою экономику и уменьшить зависимость от нефтяной промышленности.

Однако через некоторое время дружба Безоса и бен Салмана подверглась серьезным испытаниям. Безос является не только владельцем гиганта интернет-маркетинга Amazon, но и владельцем газеты The Washington Post. В этом издании работал саудовский журналист Джамал Хашоги, который был убит бригадой "ликвидаторов" из Саудовской Аравии в консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Хашоги был критически настроен против родины, а его коллеги из The Washington Post и других мировых СМИ привлекли внимание всего мира к убийству журналиста. Саудовская Аравия в очередной раз показала себя как страна, в которой сильные делают то, что хотят, во имя прав человека.

Бен Салман встретился со многими американскими знаменитостями, а также владельцами технологических компаний и спортивных команд.

Один из высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться неизвестным, сообщил The Washington Post, что бен Салман переписывался с Джаредом Кушнером, советником Белого дома и Трампа, в WhatsApp.

В прошлом году появились слухи о взломе телефона Безоса в Саудовской Аравии. Но отчет экспертов, сделанный по заказу Безоса, показывает, что кибератака была проведена лично наследным принцем Саудовской Аравии - файл, отправленный непосредственно с его номера, "вытащил" личную информацию с телефона Безосы.

Джефф Безос и Мухаммед бен Салман в Эр-Рияде. 9 ноября 2016 г. ФОТО: AFP / Scanpix

В докладе экспертов по кибербезопасности из FTI Consulting говорится, что через несколько часов после того, как бен Салман отправил видео Безосу на WhatsApp, "началась большая и несанкционированная фильтрация данных с телефона Безоса, которая продолжалась несколько месяцев.

С телефона Безоса изымалось по десять гигабайтов данных в день. До получения видео средний объем подозрительных выходных данных измерялся сотнями килобайт в день.

Однако в отчете не утверждается, что были получены убедительные доказательства против бен Салмана.

Саудовская Аравия отвергла обвинения во взломе телефона Безоса.

Саудовскую Аравию ранее обвиняли во взломе телефонов журналистов и политических оппонентов, а также в том, что они содержали в интернете целую армию "троллей", активируя ее для запугивания и клеветы на людей, которые выражают критические взгляды.

Примерно в то же время, когда Безос получил видеосообщение от бен Салмана, были предприняты попытки взломать телефон друга Хашоги - живущего в Канаде Омара Абдулазиза, а также двух других саудовских диссидентов за границей, сообщили активисты по вопросам конфиденциальности.