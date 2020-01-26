Странный случай с телефоном Безоса: был ли он взломан наследным принцем Саудовской Аравии?

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман в аппликации WhatsApp посылает явно невинное видео самому богатому человеку в мире - Джеффу Безосу. Вскоре телефон Безоса начинает рассылать большие объемы данных - сообщают эксперты Financial Times.
Телефон Безоса был взломан в мае 2018 года.
Безос и бен Салман обменялись номерами телефона во время ланча в честь визита наследного принца Саудовской Аравии в Соединенные Штаты в Лос-Анджелесе. В ходе этих событий бен Салман встретился с рядом влиятельных американских бизнесменов, чтобы привлечь инвестиции в Саудовскую Аравию, которая в последние годы стремится диверсифицировать свою экономику и уменьшить зависимость от нефтяной промышленности.
Однако через некоторое время дружба Безоса и бен Салмана подверглась серьезным испытаниям. Безос является не только владельцем гиганта интернет-маркетинга Amazon, но и владельцем газеты The Washington Post. В этом издании работал саудовский журналист Джамал Хашоги, который был убит бригадой "ликвидаторов" из Саудовской Аравии в консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Хашоги был критически настроен против родины, а его коллеги из The Washington Post и других мировых СМИ привлекли внимание всего мира к убийству журналиста. Саудовская Аравия в очередной раз показала себя как страна, в которой сильные делают то, что хотят, во имя прав человека.
Бен Салман встретился со многими американскими знаменитостями, а также владельцами технологических компаний и спортивных команд.
Один из высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться неизвестным, сообщил The Washington Post, что бен Салман переписывался с Джаредом Кушнером, советником Белого дома и Трампа, в WhatsApp.
В прошлом году появились слухи о взломе телефона Безоса в Саудовской Аравии. Но отчет экспертов, сделанный по заказу Безоса, показывает, что кибератака была проведена лично наследным принцем Саудовской Аравии - файл, отправленный непосредственно с его номера, "вытащил" личную информацию с телефона Безосы.
В докладе экспертов по кибербезопасности из FTI Consulting говорится, что через несколько часов после того, как бен Салман отправил видео Безосу на WhatsApp, "началась большая и несанкционированная фильтрация данных с телефона Безоса, которая продолжалась несколько месяцев.
С телефона Безоса изымалось по десять гигабайтов данных в день. До получения видео средний объем подозрительных выходных данных измерялся сотнями килобайт в день.
Однако в отчете не утверждается, что были получены убедительные доказательства против бен Салмана.
Саудовская Аравия отвергла обвинения во взломе телефона Безоса.
Саудовскую Аравию ранее обвиняли во взломе телефонов журналистов и политических оппонентов, а также в том, что они содержали в интернете целую армию "троллей", активируя ее для запугивания и клеветы на людей, которые выражают критические взгляды.
Примерно в то же время, когда Безос получил видеосообщение от бен Салмана, были предприняты попытки взломать телефон друга Хашоги - живущего в Канаде Омара Абдулазиза, а также двух других саудовских диссидентов за границей, сообщили активисты по вопросам конфиденциальности.
В отчете, сделанном по заказу Безоса, говорится, что после отправки видео бен Салман неожиданно начал еще две беседы с Безосом в WhatsApp. Содержание сообщений предполагало, что бен Салман знал темы, которые возникли в частной беседе предпринимателя.
В феврале 2019 года, спустя несколько месяцев после убийства Хашоги, у Безоса по телефону взяли интервью на тему интернет-кампании Саудовской Аравии против него. Два дня спустя Безос на WhatsApp получил следующее сообщение от бен Салмана: "Все, что вы слышите или вам говорят, не соответствует действительности, это только вопрос времени, когда вы узнаете правду. Я и Саудовская Аравия не имеем ничего против вас или Amazon.
Анализ телефона Безоса не смог выяснить, какое программное обеспечение использовалось при возможной кибератаке. Эксперты не обнаружили вредоносных программ или доказательств того, что данные передавались с телефона Безосы на любой из известных серверов-шпионов.
Современная шпионская программа удаляет данные и сделана так, чтобы их нельзя было вернуть обратно. На это способно программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской фирмой NSO Group. Считается, что Саудовская Аравия использовала эту шпионскую программу против диссидентов и правозащитников в то же самое время, когда была совершена атака на телефон Безоса, сообщает The Washington Post.
NSO Group отрицает, что ее технологии использовались для взлома телефона самого богатого человека в мире.
В прошлом году американский таблоид National Inquirer опубликовал информацию о романе Безоса с Лорен Санчес. Позже Безос сообщил, что издание пыталось его шантажировать, угрожая опубликовать интимные фотографии, если он публично не заявит, что статьи National Inquirer против Безоса не были политически мотивированы.
National Inquirer утверждает, что источником фотографий был Майкл, брат Санчес.
В деле участвовали два независимых эксперта ООН, занимающиеся вопросами свободы слова и политических убийств.