Часть стационарных фоторадаров повернули в другую сторону

Чтобы дисциплинировать автоводителей, Госполиция в январе провела смену направления действия фоторадаров, сообщает агентство LETA.
Как рассказала пресс-представитель Госполиции Лина Кальке, радары установлены на участках, на которых возможны риски безопасности.
Полиция заметила, что часть водителей соблюдает скоростной режим только тогда, когда они двигаются в направлении, в которое обращен фоторадар. Проехав мимо, водители часто увеличивают скорость и нарушают правила движения.
"Задача водителей не думать о том, в какую сторону повернут радар, а соблюдать разрешенную скорость на всем участке пути.
Чтобы дисциплинировать водителей, полиция провела смену направления действия некоторых радаров", - отметила Кальке.
Так полиция делала и прошлой весной, когда в Латвии начался мотосезон. Это означало, что фоторадар мог сфотографировать превысившего скорость мотоциклиста, так как у мотоциклов номерной знак расположен сзади.
В данный момент на дорогах Латвии работают 100 стационарных фоторадаров. Кроме того, в распоряжении полиции имеется еще 12 передвижных фоторадаров.