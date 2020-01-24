Пт, 24.01.2020
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Часть стационарных фоторадаров повернули в другую сторону

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Чтобы дисциплинировать автоводителей, Госполиция в январе провела смену направления действия фоторадаров, сообщает агентство LETA.

Как рассказала пресс-представитель Госполиции Лина Кальке, радары установлены на участках, на которых возможны риски безопасности.

Полиция заметила, что часть водителей соблюдает скоростной режим только тогда, когда они двигаются в направлении, в которое обращен фоторадар. Проехав мимо, водители часто увеличивают скорость и нарушают правила движения.

"Задача водителей не думать о том, в какую сторону повернут радар, а соблюдать разрешенную скорость на всем участке пути.

Чтобы дисциплинировать водителей, полиция провела смену направления действия некоторых радаров", - отметила Кальке.

Так полиция делала и прошлой весной, когда в Латвии начался мотосезон. Это означало, что фоторадар мог сфотографировать превысившего скорость мотоциклиста, так как у мотоциклов номерной знак расположен сзади.

В данный момент на дорогах Латвии работают 100 стационарных фоторадаров. Кроме того, в распоряжении полиции имеется еще 12 передвижных фоторадаров.

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