Часть стационарных фоторадаров повернули в другую сторону

Как рассказала пресс-представитель Госполиции Лина Кальке, радары установлены на участках, на которых возможны риски безопасности.

Полиция заметила, что часть водителей соблюдает скоростной режим только тогда, когда они двигаются в направлении, в которое обращен фоторадар. Проехав мимо, водители часто увеличивают скорость и нарушают правила движения.

"Задача водителей не думать о том, в какую сторону повернут радар, а соблюдать разрешенную скорость на всем участке пути.

Чтобы дисциплинировать водителей, полиция провела смену направления действия некоторых радаров", - отметила Кальке.

Так полиция делала и прошлой весной, когда в Латвии начался мотосезон. Это означало, что фоторадар мог сфотографировать превысившего скорость мотоциклиста, так как у мотоциклов номерной знак расположен сзади.