МИД Ирана: военный, который сбил украинский лайнер, находится в тюрьме

Согласно словам Зарифа, ему стало известно о причинах авиакатастрофы через два дня после произошедшего — "когда высокопоставленные военнослужащие пришли к окончательному выводу, что это кто-то сделал по ошибке". На третий день по указу главы страны Али Хаменеи власти сообщили о причинах ЧП.

"Это была сложная ситуация и сложное время. Другим нужно гораздо больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. До сих пор они не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль", — приводит его слова издание.