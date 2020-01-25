МИД Ирана: военный, который сбил украинский лайнер, находится в тюрьме

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в интервью Der Spiegel сообщил, что военный, который случайно сбил украинский пассажирский самолёт 8 января возле Тегерана, в настоящее время находится в тюрьме. Об этом сообщает Snob.
Согласно словам Зарифа, ему стало известно о причинах авиакатастрофы через два дня после произошедшего — "когда высокопоставленные военнослужащие пришли к окончательному выводу, что это кто-то сделал по ошибке". На третий день по указу главы страны Али Хаменеи власти сообщили о причинах ЧП.
"Это была сложная ситуация и сложное время. Другим нужно гораздо больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. До сих пор они не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль", — приводит его слова издание.
Контекст:
- Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), совершавший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта;
- Лайнер был сбит двумя ракетами малой дальности класса "земля-воздух";
- В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа;
- Большинство погибших - граждане Ирана.