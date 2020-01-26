Подозрительные ротации в Минэкономики; министр не комментирует КОЗ и Latvenergo

Эглис после резолюции премьер-министра, что министерству нужно наконец привести в порядок жилищную политику, начал против Валантиса служебную проверку. Как известно Nekā personīga, на этой неделе Немиро ее остановил. И в конце недели с распоряжения Немиро обязанности Эглитиса выполняет Валантис, так как Эглитис из-за болезни не может прийти на работу.

Внезапное совпадение этих обстоятельств позволило в Риге распространиться слухам, что Валантис может использовать ситуацию и полномочия госсекретаря, чтобы утвердить совет Latvenergo. Возможно, с советником министра Ребеноком в нем.

Но связь Ребенока и его приближенных появилась и комиссии, которая в Сейме оценивает систему КОЗ. Спустя четыре недели ей придется выступить с окончательным сообщением. Но члены комиссии высказывают опасения по поводу качества конечного результата.

На этой неделе министр экономики Ральф Немиро отчитался, каким был его год в правительстве Кришьяниса Кариньша. Однако не было пояснений по громким делам - неспособность победить КОЗ и странности с советом Latvenergo.

Адвокат и внештатный советник министра Павел Ребенок в совете Latvenergo с благословения министра Немиро успел поработать председателем с 19 июня по 1 июля прошлого года.

Как неофициально известно Nekā personīga, совет Ребенока уже с первых дней активно взялся за работу. Он предложил одному из членов совета предприятия найти возможность принять участие в создании проекта ветряных электростанций или приобрести уже готовый парк. Возможно, под этим подразумевался связанный с семьей Андриса Шкеле проект в Гробини.

В тот момент как в совете Ребенока, так и в правлении Ассоциации ветряной энергии работал Кристап Степанов. Он был среди тех, кто два года назад готовил для президента Раймонда Вейониса новый план субсидий на производство зеленой энергии. Который в политических рядах назвали КОЗ-2.

После резкого рывка карьеры в Latvenergo члены Ассоциации ветряной энергии решили Степанова из ассоциации исключить, тогда как тот сразу же принял участие в конкурсе отбора нового совета Latvenergo, но дальше второго круга не прошел.

У бизнеса Андриса Шкеле - ветряного парка в Гробини - в ближайшее время закончится статус особой поддержки. Согласно решению Сейма от 2002 года, когда станции Шкеле начали работу, субсидии для ветряных парков были установлены навсегда.

В 2014 году Сейм ограничил длительность поддержки до 20 лет. Приближение срока окончания может служить обоснованной причиной, чтобы владельцы пытались этот парк продать государству.

Ранее Nekā personīga уже сообщала, что, работая в должности советника министра экономики, Павел Ребенок многократно встречался с бывшим премьером и предпринимателем Андрисом Шкеле. По словам Ребенока, тогда речь шла о фармацевтике.