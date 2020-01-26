Подозрительные ротации в Минэкономики; министр не комментирует КОЗ и Latvenergo

Как уже сообщала передача Nekā personīga, министр экономики Ральф Немиро хотел избавиться от госсекретаря Эрика Эглитиса, который возражал против назначения советника министра Павла Ребенока в совет Latvenergo и планировал назначить вместо Эглитиса заместителя госсекретаря Эдмунда Валантиса.
Эглис после резолюции премьер-министра, что министерству нужно наконец привести в порядок жилищную политику, начал против Валантиса служебную проверку. Как известно Nekā personīga, на этой неделе Немиро ее остановил. И в конце недели с распоряжения Немиро обязанности Эглитиса выполняет Валантис, так как Эглитис из-за болезни не может прийти на работу.
Внезапное совпадение этих обстоятельств позволило в Риге распространиться слухам, что Валантис может использовать ситуацию и полномочия госсекретаря, чтобы утвердить совет Latvenergo. Возможно, с советником министра Ребеноком в нем.
Но связь Ребенока и его приближенных появилась и комиссии, которая в Сейме оценивает систему КОЗ. Спустя четыре недели ей придется выступить с окончательным сообщением. Но члены комиссии высказывают опасения по поводу качества конечного результата.
На этой неделе министр экономики Ральф Немиро отчитался, каким был его год в правительстве Кришьяниса Кариньша. Однако не было пояснений по громким делам - неспособность победить КОЗ и странности с советом Latvenergo.
Адвокат и внештатный советник министра Павел Ребенок в совете Latvenergo с благословения министра Немиро успел поработать председателем с 19 июня по 1 июля прошлого года.
Как неофициально известно Nekā personīga, совет Ребенока уже с первых дней активно взялся за работу. Он предложил одному из членов совета предприятия найти возможность принять участие в создании проекта ветряных электростанций или приобрести уже готовый парк. Возможно, под этим подразумевался связанный с семьей Андриса Шкеле проект в Гробини.
В тот момент как в совете Ребенока, так и в правлении Ассоциации ветряной энергии работал Кристап Степанов. Он был среди тех, кто два года назад готовил для президента Раймонда Вейониса новый план субсидий на производство зеленой энергии. Который в политических рядах назвали КОЗ-2.
После резкого рывка карьеры в Latvenergo члены Ассоциации ветряной энергии решили Степанова из ассоциации исключить, тогда как тот сразу же принял участие в конкурсе отбора нового совета Latvenergo, но дальше второго круга не прошел.
У бизнеса Андриса Шкеле - ветряного парка в Гробини - в ближайшее время закончится статус особой поддержки. Согласно решению Сейма от 2002 года, когда станции Шкеле начали работу, субсидии для ветряных парков были установлены навсегда.
В 2014 году Сейм ограничил длительность поддержки до 20 лет. Приближение срока окончания может служить обоснованной причиной, чтобы владельцы пытались этот парк продать государству.
Ранее Nekā personīga уже сообщала, что, работая в должности советника министра экономики, Павел Ребенок многократно встречался с бывшим премьером и предпринимателем Андрисом Шкеле. По словам Ребенока, тогда речь шла о фармацевтике.
В 2009 год ребенок стартовал на выборах в Рижскую думу от партии Шлесерса LPP/LCю Тогда Шкеле и Шлесерс свои бизнес-интересы объединили. Можно ли считать Ребенока приближенным к этим господам, Немиро не интересует.
После того, как в Olainfarm начались скандалы вокруг наследства Валерия Малыгина, Ребенок вместе с юристом Маратиньшем Крекисом попал в совет Olainfarm и полгода контролировал предприятие. Nekā personīga известно, что после отстранения совета Беренока Управление по экономическим преступлениям начало уголовный процесс по факту произошедших в его время событий. Несмотря на то, что у Olainfarm была своя юридическая служба, предприятие заключило договор о консультациях на 250 000 евро с адвокатом Марцисом Микельсонсом.
Вскоре после того, как Ребенок попал в совет Olainfarm, в должности заместителя руководителя департамента юридической службы стала работать Инета Муйжниеце. Она в свое время работала в Финансовой полиции. С 2016 года она работала в руководимом Герхардсом Министерстве защиты среды юристом-консультантом.
8 июля прошлого года состоялось внеочередное заседание Сейма. В его перерыве на первое собрание собралась так называемая комиссия по расследованию КОЗ. Ей руководила депутат от KPV LV Иева Крапане.
Представитель комиссии от СЗК Виктор Валайнис вспоминает, каким было удивление единоличным решением руководителя принять на работу консультанта комиссии. Им стала Инета Муйжниеце.
Крапане рассказала передаче, что получила CV Муйжниеце первым. Не было времени, чтобы задерживаться с началом работы комиссии, поэтому ее приняли на работу. Другим кандидатам на место консультанта она даже не позвонила. При этом по словам самой Муйжниеце, ее посоветовали некоторые люди. Но не те, что связаны с политикой.