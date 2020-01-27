Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года

На стыке января и февраля звезды с планетами постараются сделать людей более удачливыми, но не всегда это у них будет получаться. Именно поэтому необходимо научиться мыслить позитивно, ведь оптимизм привлекает успех лучше всего. Деловые, домашние и любовные невзгоды можно легко обойти стороной. Главное - не фокусироваться на негативе.

Овен

Овнам в борьбе за позитив помогут близкие люди, друзья и родственники. В целом риски повстречать на своем пути что-то негативное низки, потому что

звезды и планеты будут достаточно созидательными, особенно в последний день января и в первый день февраля.

Для представителей данного знака Зодиака эти семь дней окажутся относительно стабильными и благоприятными. Самое главное - выбирать путь наименьшего сопротивления. Нужно беречь силы перед "бурей" - началом весны. В общении с окружающими потребуется больше сдержанности, а в работе - больше внимания к деталям.

Телец

Велика вероятность того, что жизнь Тельцов повернет в новое русло. Для кого-то это обернется тревогой и страхами. Другим Тельцам новые жизненные изменения принесут только добро и позитив.

Им стоит оставаться вовлеченными во всё. Откладывать дела на потом не желательно, как и отказываться от обещаний, данных ранее.

Представителям данного знака Зодиака не стоит пока рисковать, иначе можно стать аутсайдером в мгновение ока. Лучше остерегаться дорогостоящих приобретений и ссор с начальством и коллегами. Миролюбивые и спокойные Тельцы смогут сохранить успех и даже приумножить его.

Близнецы

На этой неделе шестое чувство представителей данного знака Зодиака серьезно укрепится и станет очень важным в плане принятия решений.

Многих Близнецов оно спасет от фиаско в любви, в делах, на работе, в бизнесе. Другим же просто поможет экономить время в трудные моменты.

Данная неделя отлично подойдет для самоанализа и попыток узнать получше свои слабые и сильные стороны. Она должна пройти под девизом "становлюсь лучше и меняю свою жизнь". Пока звезды и планеты находятся в позитивном расположении духа, пора как следует поработать над собой. Можно сменить обстановку на выходных и побаловать себя покупками.

Рак

Раки полны амбиций и решительности, но на одном желании далеко не уедешь. На стыке января и февраля звезды с планетами советуют этим людям набраться терпения и взяться за работу двумя руками.

Сейчас не время отдыхать, потому что ночные светила желают видеть в Раках огонь, желание покорять новые высоты и становиться лучше.

Самое главное - бороться с энергетическим истощением. Находиться в состоянии усталости в этот период времени попросту печально, поэтому необходимо тратить свои силы более рационально и более мудро подходить к решению любых вопросов. Астролог советует временно отложить дальние поездки и дорогостоящие приобретения.

Лев