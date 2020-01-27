Жизнь в пансионате: прогулки как экстра
Примерно полгода журналист программы Aizliegtais paņēmiens (Запрещенный прием) Латвийского телевидения (LTV) провела, работая в трех центрах соцопеки – Gaiļezers, Sloka, Ezerkrasti. Она ухаживала за пожилыми людьми. По результатам этого эксперимента программа сделала ряд заключений о сфере ухода за пожилыми людьми.
Латвийское общество стареет
В 1999 году 14,6% жителей Латвии были старше 65 лет. В 2018 году – 20,3%. Центры социальной опеки для пожилых людей, которые нуждаются в круглосуточном уходе, с каждым днем становятся все более актуальными. На данный момент в Латвии их более 170, в общей сложности в них проживают порядка 8000 тысяч сениоров. Часть центров – государственные, которые созданы для людей с более серьезными проблемами здоровья. Часть пансионатов принадлежат частным компаниям. Но, больше всего пансионатов – в собственности самоуправлений.
Зарплата и бонусы
Средняя зарплата работников центров соцопеки составляет 500 евро в месяц «на бумаге». Это примерно в два раза ниже, чем в среднем по стране.
Центр Gaiļezers принадлежит Рижскому самоуправлению. У сотрудников есть существенные скидки на проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme. После проверочного срока – страхование здоровья. В центре Sloka – тоже страхование здоровья, через полгода. А в Ezerkrasti другой бонус – сокращенное рабочее время, не 40 часов в неделю, а 35. И еще 10% доплата за опасную работу. Так как зарплаты не большие, многие люди трудятся сразу на нескольких работах, или же являются пенсионерами.
Выводы Aizliegtais paņēmiens
- Центры социальной опеки, в которых побывал журналист, справляются с основным уходом за пожилыми людьми. Они покормлены, есть крыша над головой, им меняют подгузники и дают лекарства.
- Проблема состоит в том, что мир этих людей ограничен комнатой. Зачастую сениоры словно «овощи», прогулка – большая экстра. Люди с деменцией иногда уходят, куда глаза глядят.
- Сотрудник, только приступивший к работе, сразу же заступает на ночное дежурство, даже без предварительного инструктажа по технике безопасности.
- Одна из работниц, узнав, что ее сняли для программы, написала заявление об уходе, сообщает LTV.
Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре ухода Gaiļezers?
- Без опыта работы людей принимают охотно, даже не торопятся потребовать обязательную проверку здоровья.
- Работа в отделении для клиентов с деменцией, где находятся 20 человек, начинают без инструкций и знакомства.
- В разговоре с близкими потенциальных клиентов признают – блестящим уходом похвастаться не могут, но есть занятия.
- Смена работников, которые ухаживают за клиентами – 12 часов, каждый день в отделении работают два человека, ночью – один.
- Услуги питания – точные, но есть вопросы по гигиене, появлению диареи и удовлетворению специфических нужд.
- Клиенты отделения для людей с деменцией могут в одиночку пойти курить, иногда уходят далеко, например, на другой конец Риги.
- Не было замечено, чтобы кто-то из работников по уходу отвел клиентов на занятия.
- На прогулки клиенты ходят со своими близкими, когда те приезжают в гости.
- Не хватает личного отношения и подхода к клиентам.
- Руководство центра: нужды и интересов обитателей ясны, гулять сами не хотят.
- Руководство центра: установленные думой основные направления для социальных работников подразумевают, что соцработник подходит к клиенту два раза в месяц.
Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре Sloka?
- На работу принимают сразу, но просят обязательную проверку здоровья.
- Уже во вторую рабочую смену работницу отправляют трудиться в ночь. В одиночку.
- Работа с лежачими пациентами – физически сложная для одного человека. И очень ответственная.
- Обязанности возлагают без детализированного инструктажа и знакомства с клиентами.
- Общее отношение к клиентам – толерантное.
- Однако, с клиентами не общаются, не предлагают что-то поделать. Прогулки на сведем воздухе – редкие.
- Когда специалист уходит в отпуск, занятия физиотерапией вообще не проходят.
- Руководство центра: физиотерапевтов и других специалистов – не хватает.
Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре Ezerkrasti.
- Новую сотрудницу принимают без проблем, нехватка кадров.
- Инструктаж – недостаточный, с клиентами не знакомят.
- Обитатели много времени проводят, ничем не занимаясь.
- Неоднократно замечены случаи, когда работник запретами наказывает клиентов.
- Руководство центра: стараемся заполнить свободное время, в том числе, и выездными мероприятиями.