Вт, 28.01.2020
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Жизнь в пансионате: прогулки как экстра
Журналистский эксперимент

Иллюстративное фото. Пожилой человек в центре опеки.

ФОТО: ALEXEY MALGAVKO / REUTERS

Примерно полгода журналист программы Aizliegtais paņēmiens (Запрещенный прием) Латвийского телевидения (LTV) провела, работая в трех центрах соцопеки – Gaiļezers, Sloka, Ezerkrasti. Она ухаживала за пожилыми людьми. По результатам этого эксперимента программа сделала ряд заключений о сфере ухода за пожилыми людьми. 

Латвийское общество стареет

В 1999 году 14,6% жителей Латвии были старше 65 лет. В 2018 году – 20,3%. Центры социальной опеки для пожилых людей, которые нуждаются в круглосуточном уходе, с каждым днем становятся все более актуальными. На данный момент в Латвии их более 170, в общей сложности в них проживают порядка 8000 тысяч сениоров. Часть центров – государственные, которые созданы для людей с более серьезными проблемами здоровья. Часть пансионатов принадлежат частным компаниям. Но, больше всего пансионатов – в собственности самоуправлений.

Зарплата и бонусы

Средняя зарплата работников центров соцопеки составляет 500 евро в месяц «на бумаге». Это примерно в два раза ниже, чем в среднем по стране.

Центр Gaiļezers принадлежит Рижскому самоуправлению. У сотрудников есть существенные скидки на проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme. После проверочного срока – страхование здоровья. В центре Sloka – тоже страхование здоровья, через полгода. А в Ezerkrasti другой бонус – сокращенное рабочее время, не 40 часов в неделю, а 35. И еще 10% доплата за опасную работу. Так как зарплаты не большие, многие люди трудятся сразу на нескольких работах, или же являются пенсионерами.

Выводы Aizliegtais paņēmiens

  • Центры социальной опеки, в которых побывал журналист, справляются с основным уходом за пожилыми людьми. Они покормлены, есть крыша над головой, им меняют подгузники и дают лекарства.
  • Проблема состоит в том, что мир этих людей ограничен комнатой. Зачастую сениоры словно «овощи», прогулка – большая экстра. Люди с деменцией иногда уходят, куда глаза глядят.
  • Сотрудник, только приступивший к работе, сразу же заступает на ночное дежурство, даже без предварительного инструктажа по технике безопасности.
  • Одна из работниц, узнав, что ее сняли для программы, написала заявление об уходе, сообщает LTV.

Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре ухода Gaiļezers?

  • Без опыта работы людей принимают охотно, даже не торопятся потребовать обязательную проверку здоровья.
  • Работа в отделении для клиентов  с деменцией, где находятся 20 человек, начинают без инструкций и знакомства.
  • В разговоре с близкими потенциальных клиентов признают – блестящим уходом похвастаться не могут, но есть занятия.
  • Смена работников, которые ухаживают за клиентами – 12 часов, каждый день в отделении работают два человека, ночью – один.
  • Услуги питания – точные, но есть вопросы по гигиене, появлению диареи и удовлетворению специфических нужд.
  • Клиенты отделения для людей с деменцией могут в одиночку пойти курить, иногда уходят далеко, например, на другой конец Риги.
  • Не было замечено, чтобы кто-то из работников по уходу отвел клиентов на занятия.
  • На прогулки клиенты ходят со своими близкими, когда те приезжают в гости.
  • Не хватает личного отношения и подхода к клиентам.
  • Руководство центра: нужды и интересов обитателей ясны, гулять сами не хотят.
  • Руководство центра: установленные думой основные направления для социальных работников подразумевают, что соцработник подходит к клиенту два раза в месяц.

Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре Sloka?

  • На работу принимают сразу, но просят обязательную проверку здоровья.
  • Уже во вторую рабочую смену работницу отправляют трудиться в ночь. В одиночку.
  • Работа с лежачими пациентами – физически сложная для одного человека. И очень ответственная.
  • Обязанности возлагают без детализированного инструктажа и знакомства с клиентами.
  • Общее отношение к клиентам – толерантное.
  • Однако, с клиентами не общаются, не предлагают что-то поделать. Прогулки на сведем воздухе  – редкие.
  • Когда специалист уходит в отпуск, занятия физиотерапией вообще не проходят.
  • Руководство центра: физиотерапевтов и других специалистов – не хватает.

Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре Ezerkrasti.

  • Новую сотрудницу принимают без проблем, нехватка кадров.
  • Инструктаж – недостаточный, с клиентами не знакомят.
  • Обитатели много времени проводят, ничем не занимаясь.
  • Неоднократно  замечены случаи, когда работник запретами наказывает клиентов.
  • Руководство центра: стараемся заполнить свободное время, в том числе, и выездными мероприятиями.

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