Жизнь в пансионате: прогулки как экстра

Латвийское общество стареет

В 1999 году 14,6% жителей Латвии были старше 65 лет. В 2018 году – 20,3%. Центры социальной опеки для пожилых людей, которые нуждаются в круглосуточном уходе, с каждым днем становятся все более актуальными. На данный момент в Латвии их более 170, в общей сложности в них проживают порядка 8000 тысяч сениоров. Часть центров – государственные, которые созданы для людей с более серьезными проблемами здоровья. Часть пансионатов принадлежат частным компаниям. Но, больше всего пансионатов – в собственности самоуправлений.

Зарплата и бонусы

Средняя зарплата работников центров соцопеки составляет 500 евро в месяц «на бумаге». Это примерно в два раза ниже, чем в среднем по стране.

Центр Gaiļezers принадлежит Рижскому самоуправлению. У сотрудников есть существенные скидки на проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme. После проверочного срока – страхование здоровья. В центре Sloka – тоже страхование здоровья, через полгода. А в Ezerkrasti другой бонус – сокращенное рабочее время, не 40 часов в неделю, а 35. И еще 10% доплата за опасную работу. Так как зарплаты не большие, многие люди трудятся сразу на нескольких работах, или же являются пенсионерами.

Выводы Aizliegtais paņēmiens

Центры социальной опеки, в которых побывал журналист, справляются с основным уходом за пожилыми людьми. Они покормлены, есть крыша над головой, им меняют подгузники и дают лекарства.

Проблема состоит в том, что мир этих людей ограничен комнатой. Зачастую сениоры словно «овощи», прогулка – большая экстра. Люди с деменцией иногда уходят, куда глаза глядят.

Сотрудник, только приступивший к работе, сразу же заступает на ночное дежурство, даже без предварительного инструктажа по технике безопасности.

Одна из работниц, узнав, что ее сняли для программы, написала заявление об уходе, сообщает LTV.

Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре ухода Gaiļezers?

Без опыта работы людей принимают охотно, даже не торопятся потребовать обязательную проверку здоровья.

Работа в отделении для клиентов с деменцией, где находятся 20 человек, начинают без инструкций и знакомства.

В разговоре с близкими потенциальных клиентов признают – блестящим уходом похвастаться не могут, но есть занятия.

Смена работников, которые ухаживают за клиентами – 12 часов, каждый день в отделении работают два человека, ночью – один.

Услуги питания – точные, но есть вопросы по гигиене, появлению диареи и удовлетворению специфических нужд.

Клиенты отделения для людей с деменцией могут в одиночку пойти курить, иногда уходят далеко, например, на другой конец Риги.

Не было замечено, чтобы кто-то из работников по уходу отвел клиентов на занятия.

На прогулки клиенты ходят со своими близкими, когда те приезжают в гости.

Не хватает личного отношения и подхода к клиентам.

Руководство центра: нужды и интересов обитателей ясны, гулять сами не хотят.

Руководство центра: установленные думой основные направления для социальных работников подразумевают, что соцработник подходит к клиенту два раза в месяц.

Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре Sloka?

На работу принимают сразу, но просят обязательную проверку здоровья.

Уже во вторую рабочую смену работницу отправляют трудиться в ночь. В одиночку.

Работа с лежачими пациентами – физически сложная для одного человека. И очень ответственная.

Обязанности возлагают без детализированного инструктажа и знакомства с клиентами.

Общее отношение к клиентам – толерантное.

Однако, с клиентами не общаются, не предлагают что-то поделать. Прогулки на сведем воздухе – редкие.

Когда специалист уходит в отпуск, занятия физиотерапией вообще не проходят.

Руководство центра: физиотерапевтов и других специалистов – не хватает.

Что Aizliegtais paņēmiens открыл в центре Ezerkrasti.