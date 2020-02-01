Сб, 1.02.2020
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Tabletki ot kašļa и сантехник, который изгонит Гитлера. Объявления, которые мы заслужили

Коллаж TVNET

ФОТО: TVNET, facebook

Сантехник, который изгонит Гитлера из ваших труб. Мама, которая ищет любящие женские руки для своего 45-летнего сына. Вода, заряженная новогодним обращением Владимира Путина. Обычно мы держим вас в курсе самых важных новостей, но сегодня решили еще и предложить подборку забавных, странных и порой нелепых объявлений. 

Рубрика "Знакомство" на сайтах объявлений, пожалуй, самая интересная. Вот, например, один из шедевров с латвийского популярного портала объявлений:

"Командир межгалактического корабля-призрака из созвездия Близнецов и прочих Дев ищет штурмана-навигаторшу для приземления в районах Пурвциемс, Югла, Межциемс, возможно Плявниеки.

Пепелац обеспечен гравицапами, а также прочим необходимым для совместных полетов и в сон, и в явь. Количество мест ограничено. Секретарь-автоответчик сканирует разрешение на взлет только при наличии цифрового имиджа в полный рост и лимита полетных лет до 55".

ФОТО: Скриншот ss.lv

Подобные перлы на портале попадаются не так уж и редко - главное, успеть заскриншотить! Так, например, несколько лет назад необычный текст разместила мама 45-летнего сына, которая пыталась "пристроить" своего отпрыска. 

"Отдам в любящие женские руки своего 45-летнего сына. Успей до Лиго и получи в подарок электрическую плиту и утюг. Бонус - 15 евро в месяц на носки и сигареты", - гласит текст объявления. Заботливая мама также указывает на физические данные кандидата в мужья - рост 181 см, вес 81 кг. 

ФОТО: Скриншот ss.lv

Однако иногда смешные объявления появляются и в других разделах. Внимание, дамы и господа - рубрика "Продам"

"Креативная лампа. Немного использованная", - пишет автор объявления, который желает продать световой прибор. И все бы ничего, но способ, с помощью которого он решил скрыть свое лицо, вызывает массу вопросов. 

ФОТО: Скриншот ss.lv

Ага, видали мы такое! Иногда попытки скрыть свою идентичность могут зайти очень далеко. Как вам подобный вариант?

ФОТО: Facebook/Skatlogu favorīti

Кстати, объявление на Facebook - отдельная категория для обсуждения. Уже несколько лет подряд 1 января, в первый день нового года, в этой социальной сети появляются объявления о продаже "заряженной обращением президента России Владимиром Путином воды". Как вам такое? Нам кажется, что это достойный аналог латвийской Memory water.

ФОТО: Facebook

Еще один перл - объявление о продаже подержанного газового баллона. "Любили и ухаживали за ним", - написано в объявлении. Но просто слов недостаточно, поэтому текст наглядно проиллюстрирован, как именно это происходило. Любопытно, что в графе "модель" написано "красивый". Но тут не поспоришь - что есть, то есть.

ФОТО: Скриншот ss.lv

Однако не стоит ограничиваться лишь объявлениями из интернета! Иногда творческий подход к продаже чего-либо можно встретить просто прогуливаясь по улицам родного города. 

"Представляешь! Меня продают! А я не какая-то шелуха, а порядочная тачка. При этом моим железкам только 10 лет, и питаюсь я газом. [...] Если что, девочкам нравлюсь!", - такое объявление несколько лет назад рижанин Оскар увидел в окне одного из припаркованных автомобилей. 

ФОТО: Instagram/oskars_r

Из раздела "Продаю" переходим к разделу "Ищу работу".

"Заблудился в Риге? Могу помочь найти необходимый адрес с помощью общественного транспорта, автоводителям помочь не могу. Если тебе очень нужно спешить, бери такси, но если есть немного времени ехать на общественном транспорте и найти адрес, могу быть компаньоном", - пишет автор объявления, который даже прикрепил свое селфи.

А что, так можно было? 

ФОТО: Скриншот ss.lv

Но вернемся, пожалуй, к объявлениям, которые можно встретить на улице. На этот раз нас ждет нечто абсолютно уникальное. 

"Сантехник. Изгонит Гитлера из твоих труб".

Такое объявление в 2015 году можно было заметить на одном из столбов на рижской улице Чака. Интересно, насколько эффективным был такой достаточно агрессивный маркетинг? 

ФОТО: Facebook/Андрей Шаврей

Иногда для того, чтобы найти настоящую "жемчужину", стоит заглянуть не на сайт объявлений, а в приложение для знакомств. Вот, например, одно из описаний потенциального жениха в Tinder. 

Его зовут Гунарс, ему 21, и он пишет о себе следующее: "Ищу людей, с которыми пить. Я пью сидя на земле, стоя на столе, облокотившись об стену. Я также пил ходя гуськом, на арендованном скутере (сидя). Также я пил каждый час из суток, каждый день календаря - с июля у меня, к сожалению, воспоминаний нет. Я пил на улице Твайка, я пил на улице Философов, я все время пью в больнице как гость, дважды - как пациент, и пять раз как работник. Хайнекен - это не пиво". 

ФОТО: Tinder

Понятно, что большинство подобных объявлений - лишь дурачество, и далеко не все из них стоит воспринимать всерьез. Но способ работает - объявления такого рода действительно привлекают повышенное внимание.

Бонус!

Сначала мы хотели рассказать только о забавных объявлениях, но так увлеклись, что решили добавить и несколько изображений того, когда что-то просто пошло не так.

Вот, например, что бывает, когда к вопросу дословного перевода подходят слишком серьезно. 

ФОТО: Facebook/Skatlogu favorīti

Кстати, это не фейк (мы проверили!) - подобные таблетки ot kašļa можно купить в одной из интернет-аптек Латвии.

Аналогичная ситуация. Ведь русским языком chut nado vladet!

ФОТО: Facebook/Skatlogu favorīti

И последнее! Иногда покупатели бывают намного креативней продавцов. В таких случаях на прилавках есть возможность встретить нечто похожее:

ФОТО: Facebook/Skatlogu favorīti

Дизайн фирменных упаковок сока торговой сети Rimi позволяет составить надпись СССР - достаточно лишь поставить три сока cranberry (клюква) рядом с одной упаковкой сока pineapple (ананас).

Как говорится: Не пытайтесь повторить в домашних условиях. Все трюки выполнены профессионалами!

А вы сталкивались с подобными перлами? Расскажите в комментариях!

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