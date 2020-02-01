Tabletki ot kašļa и сантехник, который изгонит Гитлера. Объявления, которые мы заслужили

Сантехник, который изгонит Гитлера из ваших труб. Мама, которая ищет любящие женские руки для своего 45-летнего сына. Вода, заряженная новогодним обращением Владимира Путина. Обычно мы держим вас в курсе самых важных новостей, но сегодня решили еще и предложить подборку забавных, странных и порой нелепых объявлений.
Рубрика "Знакомство" на сайтах объявлений, пожалуй, самая интересная. Вот, например, один из шедевров с латвийского популярного портала объявлений:
"Командир межгалактического корабля-призрака из созвездия Близнецов и прочих Дев ищет штурмана-навигаторшу для приземления в районах Пурвциемс, Югла, Межциемс, возможно Плявниеки.
Пепелац обеспечен гравицапами, а также прочим необходимым для совместных полетов и в сон, и в явь. Количество мест ограничено. Секретарь-автоответчик сканирует разрешение на взлет только при наличии цифрового имиджа в полный рост и лимита полетных лет до 55".
Подобные перлы на портале попадаются не так уж и редко - главное, успеть заскриншотить! Так, например, несколько лет назад необычный текст разместила мама 45-летнего сына, которая пыталась "пристроить" своего отпрыска.
"Отдам в любящие женские руки своего 45-летнего сына. Успей до Лиго и получи в подарок электрическую плиту и утюг. Бонус - 15 евро в месяц на носки и сигареты", - гласит текст объявления. Заботливая мама также указывает на физические данные кандидата в мужья - рост 181 см, вес 81 кг.
Однако иногда смешные объявления появляются и в других разделах. Внимание, дамы и господа - рубрика "Продам".
"Креативная лампа. Немного использованная", - пишет автор объявления, который желает продать световой прибор. И все бы ничего, но способ, с помощью которого он решил скрыть свое лицо, вызывает массу вопросов.
Ага, видали мы такое! Иногда попытки скрыть свою идентичность могут зайти очень далеко. Как вам подобный вариант?
Кстати, объявление на Facebook - отдельная категория для обсуждения. Уже несколько лет подряд 1 января, в первый день нового года, в этой социальной сети появляются объявления о продаже "заряженной обращением президента России Владимиром Путином воды". Как вам такое? Нам кажется, что это достойный аналог латвийской Memory water.
Еще один перл - объявление о продаже подержанного газового баллона. "Любили и ухаживали за ним", - написано в объявлении. Но просто слов недостаточно, поэтому текст наглядно проиллюстрирован, как именно это происходило. Любопытно, что в графе "модель" написано "красивый". Но тут не поспоришь - что есть, то есть.
Однако не стоит ограничиваться лишь объявлениями из интернета! Иногда творческий подход к продаже чего-либо можно встретить просто прогуливаясь по улицам родного города.
"Представляешь! Меня продают! А я не какая-то шелуха, а порядочная тачка. При этом моим железкам только 10 лет, и питаюсь я газом. [...] Если что, девочкам нравлюсь!", - такое объявление несколько лет назад рижанин Оскар увидел в окне одного из припаркованных автомобилей.
Из раздела "Продаю" переходим к разделу "Ищу работу".
"Заблудился в Риге? Могу помочь найти необходимый адрес с помощью общественного транспорта, автоводителям помочь не могу. Если тебе очень нужно спешить, бери такси, но если есть немного времени ехать на общественном транспорте и найти адрес, могу быть компаньоном", - пишет автор объявления, который даже прикрепил свое селфи.
А что, так можно было?
Но вернемся, пожалуй, к объявлениям, которые можно встретить на улице. На этот раз нас ждет нечто абсолютно уникальное.
"Сантехник. Изгонит Гитлера из твоих труб".
Такое объявление в 2015 году можно было заметить на одном из столбов на рижской улице Чака. Интересно, насколько эффективным был такой достаточно агрессивный маркетинг?
Иногда для того, чтобы найти настоящую "жемчужину", стоит заглянуть не на сайт объявлений, а в приложение для знакомств. Вот, например, одно из описаний потенциального жениха в Tinder.
Его зовут Гунарс, ему 21, и он пишет о себе следующее: "Ищу людей, с которыми пить. Я пью сидя на земле, стоя на столе, облокотившись об стену. Я также пил ходя гуськом, на арендованном скутере (сидя). Также я пил каждый час из суток, каждый день календаря - с июля у меня, к сожалению, воспоминаний нет. Я пил на улице Твайка, я пил на улице Философов, я все время пью в больнице как гость, дважды - как пациент, и пять раз как работник. Хайнекен - это не пиво".
Понятно, что большинство подобных объявлений - лишь дурачество, и далеко не все из них стоит воспринимать всерьез. Но способ работает - объявления такого рода действительно привлекают повышенное внимание.
Бонус!
Сначала мы хотели рассказать только о забавных объявлениях, но так увлеклись, что решили добавить и несколько изображений того, когда что-то просто пошло не так.
Вот, например, что бывает, когда к вопросу дословного перевода подходят слишком серьезно.
Кстати, это не фейк (мы проверили!) - подобные таблетки ot kašļa можно купить в одной из интернет-аптек Латвии.
Аналогичная ситуация. Ведь русским языком chut nado vladet!
И последнее! Иногда покупатели бывают намного креативней продавцов. В таких случаях на прилавках есть возможность встретить нечто похожее:
Дизайн фирменных упаковок сока торговой сети Rimi позволяет составить надпись СССР - достаточно лишь поставить три сока cranberry (клюква) рядом с одной упаковкой сока pineapple (ананас).
Как говорится: Не пытайтесь повторить в домашних условиях. Все трюки выполнены профессионалами!
А вы сталкивались с подобными перлами? Расскажите в комментариях!