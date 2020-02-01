Tabletki ot kašļa и сантехник, который изгонит Гитлера. Объявления, которые мы заслужили

Рубрика "Знакомство" на сайтах объявлений, пожалуй, самая интересная. Вот, например, один из шедевров с латвийского популярного портала объявлений:

"Командир межгалактического корабля-призрака из созвездия Близнецов и прочих Дев ищет штурмана-навигаторшу для приземления в районах Пурвциемс, Югла, Межциемс, возможно Плявниеки. Пепелац обеспечен гравицапами, а также прочим необходимым для совместных полетов и в сон, и в явь. Количество мест ограничено. Секретарь-автоответчик сканирует разрешение на взлет только при наличии цифрового имиджа в полный рост и лимита полетных лет до 55".

ФОТО: Скриншот ss.lv

Подобные перлы на портале попадаются не так уж и редко - главное, успеть заскриншотить! Так, например, несколько лет назад необычный текст разместила мама 45-летнего сына, которая пыталась "пристроить" своего отпрыска.

"Отдам в любящие женские руки своего 45-летнего сына. Успей до Лиго и получи в подарок электрическую плиту и утюг. Бонус - 15 евро в месяц на носки и сигареты", - гласит текст объявления. Заботливая мама также указывает на физические данные кандидата в мужья - рост 181 см, вес 81 кг.

ФОТО: Скриншот ss.lv

Однако иногда смешные объявления появляются и в других разделах. Внимание, дамы и господа - рубрика "Продам".

"Креативная лампа. Немного использованная", - пишет автор объявления, который желает продать световой прибор. И все бы ничего, но способ, с помощью которого он решил скрыть свое лицо, вызывает массу вопросов.

ФОТО: Скриншот ss.lv

Ага, видали мы такое! Иногда попытки скрыть свою идентичность могут зайти очень далеко. Как вам подобный вариант?

ФОТО: Facebook/Skatlogu favorīti

Кстати, объявление на Facebook - отдельная категория для обсуждения. Уже несколько лет подряд 1 января, в первый день нового года, в этой социальной сети появляются объявления о продаже "заряженной обращением президента России Владимиром Путином воды". Как вам такое? Нам кажется, что это достойный аналог латвийской Memory water.

ФОТО: Facebook

Еще один перл - объявление о продаже подержанного газового баллона. "Любили и ухаживали за ним", - написано в объявлении. Но просто слов недостаточно, поэтому текст наглядно проиллюстрирован, как именно это происходило. Любопытно, что в графе "модель" написано "красивый". Но тут не поспоришь - что есть, то есть.

ФОТО: Скриншот ss.lv

Однако не стоит ограничиваться лишь объявлениями из интернета! Иногда творческий подход к продаже чего-либо можно встретить просто прогуливаясь по улицам родного города.

"Представляешь! Меня продают! А я не какая-то шелуха, а порядочная тачка. При этом моим железкам только 10 лет, и питаюсь я газом. [...] Если что, девочкам нравлюсь!", - такое объявление несколько лет назад рижанин Оскар увидел в окне одного из припаркованных автомобилей.

ФОТО: Instagram/oskars_r

Из раздела "Продаю" переходим к разделу "Ищу работу".