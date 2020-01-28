В Эстонии дети неграждан смогут получить эстонское гражданство

С момента вступления в силу законопроекта гражданами Эстонии смогут стать также те дети, у которых только один из родителей, а также бабушка или дедушка являются т.н. серопаспортником и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года.

Прежде законодательство Эстонии предусматривало получение в упрощенном порядке гражданства детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов.

По словам заместителя председателя парламентской фракции Центристской партии Эстонии Андрея Коробейника, принятый закон - одна из важнейших инициатив в решении проблемы безгражданства с момента восстановления независимости страны, т.е. за последние почти 30 лет.

"Мы часто рассуждаем о том, кто будет жить в Эстонии через много лет и почему. Обычно эти дебаты ограничиваются миграционной стратегией, которая действительно могла бы быть более продуманной. Однако, на мой взгляд, начать стоит всё же с тех, кто живёт рядом с нами", - подчеркнул Коробейник в своей речи перед парламентом до голосования по законопроекту.

Коробейник отметил, что сегодня в Эстонии проживает более 70 тысяч людей с серыми паспортами - это больше, чем население крупных городов страны, таких как Пярну или Нарва.

"Все они считают Эстонию своей родиной. Несмотря на то, что государство написало на их паспорте английское слово "чужак", другой родины у них нет", - сказал он.

По словам зампредседателя парламентской фракции центристов, вызывает сожаление, что Партия реформ и социал-демократы, которые номинально считаются либералами в вопросах свободы личности, проголосовали против этого законопроекта во втором чтении на позапрошлой неделе.

"Результаты того голосования показали, что иногда политтехнологии перевешивают интересы людей. Но хорошо всё, что хорошо кончается", - отметил он.