Наряд дня: скромная элегантность герцогини Кэтрин в дождливый день

27 января весь мир отмечал 75-летие со дня освобождения Освенцима. Герцог и герцогиня Кембриджские тоже не оставили это событие без внимания и посетили Центральный зал Вестминстера, чтобы почтить память жертв Холокоста.
Для официального мероприяти, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста, 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала сдержанный и элегантный наряд - серое твидовое платье до колена с черным бархатным воротником и широким поясом от Catherine Walker и темные лодочки на высоком каблуке.
Дополнила герцогиня свой образ черным клатчем и жемчужными серьгами.