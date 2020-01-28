В разных странах мира разрабатывают вакцину против нового типа коронавируса

Представитель NHI отметил журналистам, что процесс долгий и неопределённый, а работы продолжаются, учитывая то, что вакцину придётся использовать.

В то же время РИА "Новости" со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post сообщает, что исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, но для испытаний препарата требуется длительное время.

Согласно словам гонконгского учёного, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях – как минимум ещё один год, пишет РИА "Новости".

Напомним, по информации на 28 января, вирус продолжает быстро распространяться: в Китае - уже больше 4,5 тысяч заболевших и 106 смертельных исходов.