Ср, 29.01.2020
У Израиля не было никакой заметной нужды в организации столь пафосной трибуны для президента РФ. Как не было никакой необходимости создавать впечатление, что в Иерусалиме (и тем более - в Яд ва-Шем) проводится очередной проплаченный "путинг". А именно так расценили форум многие в мире. Иван Пауков, специально для TVNET

Бьюти-хит сезона: двойная линия глаз с золотым сиянием
Тренд от Dior

ФОТО: Pixabay, SIPA/Scanpix

Во время показа последней коллекции Dior на Неделе моды в Париже зрители смогли оценить не только новинки одежды, но и стильный нюанс в макияже моделей.

Чтобы подчеркнуть глаза, визажисты бренда под руководством креативного директора по мейкапу Питера Филипса в уголках тонким черным лайнером нарисовали две графичные стрелки, которые соединили золотыми тенями для век.

В качестве дополнения к такому макияжу достаточно лишь нежного блеска для губ.

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