Бьюти-хит сезона: двойная линия глаз с золотым сиянием
Во время показа последней коллекции Dior на Неделе моды в Париже зрители смогли оценить не только новинки одежды, но и стильный нюанс в макияже моделей.
Чтобы подчеркнуть глаза, визажисты бренда под руководством креативного директора по мейкапу Питера Филипса в уголках тонким черным лайнером нарисовали две графичные стрелки, которые соединили золотыми тенями для век.
В качестве дополнения к такому макияжу достаточно лишь нежного блеска для губ.