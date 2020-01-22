Ср, 22.01.2020
Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Dior показал женщин, которые будут править миром
Неделя моды в Париже

ФОТО: SIPA/Scanpix

"Что, если бы женщины правили миром?" - на этот вопрос креативный директор Dior Мария Грация Кьюри отвечает своей новой весенне-летней коллекцией, которая была представлена в рамках Недели моды в Париже.

При создании силуэтов дизайнер черпала вдохновение в классических образах древнегреческих богинь. Дополнили величественные облачения сандалии, ободки на волосах, крупные украшения в виде лавровых и виноградных листьев, браслеты-змейки и серьги с полумесяцами.

Основные тенденции: золото, бахрома, акцент на талии, прозрачные ткани, плетеные веревочные шнуры.

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

Читать также

Актуально

НАВЕРХ