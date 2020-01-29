Учителя подали в суд на Рижскую думу: их оставили без компенсаций

Как сообщает Panorāma, когда Рижская основная школа "Эзеркрасти" стала частью Рижской средней школы Юглы, учителям основной школы нужно было выбрать между компенсацией или новым трудовым договором.

Компенсации получили только те работники, которые насовсем ушли из школы. Предусматривалось, что выплаты составят от 137 евро вплоть до 4000 евро .

Замдиректора уже бывшей основной школы "Эзеркрасти" и педагог Велдзе Репеле рассказала, что в новых договорах учителям назначили проверочный срок. Это значит, что рабочий стаж в новой школе - нулевой. Но, чем дольше работаешь в конкретной школе, тем больше разных бонусов, например, компенсации в случае увольнения.

Как сообщает Panorāma, если бы этих учителей уволили сейчас, они остались бы без ничего. Кроме того, после проверочного срока с многими учителями рабочие отношения не продолжили. Panorāma стало известно, что в подобную ситуацию попали учителя многих других реорганизованных рижских школ.

Государственная трудовая инспекция получила жалобы от коллективов четырех столичных школ, и вывод везде один - вне зависимости от того, продолжает учитель работу уже в другой школе или нет, компенсации надо было выплатить. "Посмотрим, что скажет суд, но, я надеюсь, что для работников это закончится положительно", - сказала представитель инспекции Байба Пукюкалне.

Тем временем, самоуправление считает иначе. "Фактически, выплата пособий - это соцгарантия для работников на тот момент, когда он действительно ищет новую работу. В этом случае, всем педагогам предложили. Им предложили трудовые отношения", - так пояснил ситуацию и.о руководителя Департамента образования, культуры и спорта РД Ивар Баламовскис.

Если решение суда будет на стороне учителей, Рижской думе предстоит выплатить компенсации всем учителям школ, которые в последние два года были в похожей ситуации. Сообщается, что дума даже посчитала, какой может быть общая сумма, однако, эту информацию не разглашают.