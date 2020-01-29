В Добельском крае мужчина на ходу выпрыгнул из машины в дорожный знак

Согласно предварительной информации, мужчина 1995 года рождения на автомобиле BMW тащил на гибкой сцепке другую BMW, которой управлял мужчина 1992 года рождения. Внезапно задний автомобиль стал неуправляемым и мужчина, чтобы не получить травм, выпрыгнул из него.