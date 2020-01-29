В Добельском крае мужчина на ходу выпрыгнул из машины в дорожный знак

Во вторник в Добельском крае травмы получил мужчина, который выпрыгнул из движущейся машины и ударился о дорожный знак, сообщает агенство LETA.
Необычное ДТП произошло на Лиепайском шоссе, в волости Аннениеки Добельского края.
Согласно предварительной информации, мужчина 1995 года рождения на автомобиле BMW тащил на гибкой сцепке другую BMW, которой управлял мужчина 1992 года рождения. Внезапно задний автомобиль стал неуправляемым и мужчина, чтобы не получить травм, выпрыгнул из него.
Выпрыгивая из машины, мужчина ударился о металлический столб дорожного знака, получив травмы. Пострадавшего доставили в больницу.