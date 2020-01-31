Покинувший Россию комик Александр Долгополов даст два концерта в Риге

Александр Долгополов - известный воронежский стендап-комик, резидент московского Stand-Up Club#1. Именно он добавляет "сумасшедшинку" в YouTube-шоу "Порараз Бирацца", в котором Александра прозвали "зашкварным украинцем" и "главным фриком" программы.

По версии издания MAXIM Долгополов входит в десятку лучших российских стендап-комиков.

Сольные выступления Долгополова набирают миллионы просмотров на YouTube, поэтому было логично, что в конце 2019-го года он стал главным героем программы "вДудь".

Александр Долгополов выступит в Риге впервые - столица Латвии станет одним из первых городов его нового европейского тура. Российский комик представит на рижской сцене свою самую новую программу с новыми и лучшими шутками.

Его юмор отличается очень смелыми темами и резкими высказываниями, в сочетании с интересными мыслями и неожиданными выводами. Выступление Долгополова в Риге уже вызвало широкий резонанс среди всех ценителей стендап-комедии в странах Балтии. Билеты на концерты уже в продаже в кассах и на сайте bilesuserviss.lv.