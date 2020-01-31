Покинувший Россию комик Александр Долгополов даст два концерта в Риге

21 и 22 февраля крупнейшее объединение русскоязычных комиков в странах Балтии Riga Stand Up проведёт целых два концерта известного российского комика Александра Долгополова. Концерты состоятся в рижском кинотеатре Apollo Kino.
Александр Долгополов - известный воронежский стендап-комик, резидент московского Stand-Up Club#1. Именно он добавляет "сумасшедшинку" в YouTube-шоу "Порараз Бирацца", в котором Александра прозвали "зашкварным украинцем" и "главным фриком" программы.
По версии издания MAXIM Долгополов входит в десятку лучших российских стендап-комиков.
Сольные выступления Долгополова набирают миллионы просмотров на YouTube, поэтому было логично, что в конце 2019-го года он стал главным героем программы "вДудь".
Александр Долгополов выступит в Риге впервые - столица Латвии станет одним из первых городов его нового европейского тура. Российский комик представит на рижской сцене свою самую новую программу с новыми и лучшими шутками.
Его юмор отличается очень смелыми темами и резкими высказываниями, в сочетании с интересными мыслями и неожиданными выводами. Выступление Долгополова в Риге уже вызвало широкий резонанс среди всех ценителей стендап-комедии в странах Балтии. Билеты на концерты уже в продаже в кассах и на сайте bilesuserviss.lv.
Riga Stand Up уже четыре года активно занимается развитием и популяризацией русскоязычной стендап-комедии в Латвии. Стоит отметить, что в 2019 году Riga Stand Up стал официальным представителем проекта "Открытый Микрофон ТНТ Регион" от Comedy Club Production в странах Балтии, а также организатором "Comedy Турнира" в сотрудничестве с Comedy Club. Концерт Александра Долгополова станет очередным важным этапом развития рижской стендап-сцены.