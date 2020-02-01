Госполиция разыскивает пропавшую в Лиепае 17-летнюю Анастасию

Лиепайский участок Курземского регионального управления Госполиции начал поиски Анастасии 2002 года рождения, которая 30 января этого года вышла из своего места жительства в Лиепае и до сих пор не вернулась.
Из дома на улице Имантас девушка вышла около 20.00 вечера. Ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 см, стройная, темные волосы с красными прядями. Была в серой блестящей куртке и белой спортивной обуви.
Государственная полиция призывает каждого посмотреть фотографию и, если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация о местонахождении Анастасии или другая важная для ее розыска информация, звонить по номеру телефона 67085945, 110 или обратиться в ближайший полицейский участок.