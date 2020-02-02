В ЕС изменились правила получения виз

Планируется, что с помощью новых правил получения визы можно будет облегчить поездки в страны Евросоюза с туристическими, торговыми и деловыми целями, а также воспрепятствовать нелегальной миграции и повысить международную безопасность, сказано в сообщении.

Новые правила будут действовать для всех 105 третьих стран, граждане которых нуждаются в визе для въезда в ЕС.

Для граждан тех стран, у которых имеется соглашение с ЕС о безвизовом режиме, всё останется как было, отмечается на сайте Еврокомиссии.

Новые правила оформления шенгенских виз:

Увеличен срок подачи документов на визу для въезда в Евросоюз и ассоциированные с ЕС страны (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию). Теперь это можно сделать за шесть месяцев до начала поездки, а не за три.

В большинстве случаев заявление на получение визы можно будет заполнить в стране проживания заявителя, а также можно будет отправить его в электронной форме и с электронной подписью. Однако, в соответствии с нововведениями, заявителю нужно будет лично подавать документы на визу в консульском отделе или визовом бюро в тех случаях, когда нужны его отпечатки пальцев, а это - каждые 59 месяцев.

Помимо этого, будут упрощены условия получения визы для многократного въезда.

А именно: персонам с положительной визовой историей будут выдавать многократные визы. Их срок действия будет постепенно расти: с 1 года до 5 лет.

Визовый сбор увеличится

Это произойдёт впервые с 2006 года. Сбор увеличится с 60 до 80 евро. Но данное нововведение относится только к тем странам, которые не имеют соглашения с ЕС об упрощенной выдаче виз. Для граждан стран, у которых есть данное соглашение, визовый сбор останется 35 евро.

Но максимальный срок рассмотрения заявления на получение визы останется прежним: 15 дней, сказано в документе. Только в отдельных случаях, которым необходимо более тщательное изучение документов, срок рассмотрения заявления будет увеличиваться до 45 дней.