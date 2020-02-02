Как Рундальский дворец: украинский олигарх купил виллу за 200 миллионов долларов

Состояние украинского олигарха Рината Ахметова оценивается в 6 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в Украине. Своё состояние он заработал с помощью Metinvest Group, горно-металлургической компании.

Ринат Ахметов стал владельцем виллы Les Cedres на юге Франции. Постройка 19-го века с 14 спальнями находится на 35 акрах земли в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, пишет Bloomberg.

На сайте инвестиционной компании Ахметова SCM Holdings Limited говорится, что компания купила виллу у итальянского производителя алкогольных напитков Campari Group.

Когда-то обладателем этой виллы был король Бельгии Леопольд II. В 2016 года вилла была продана Grand Marnier Group. Уже в следующем году виллу продавали за 350 миллионов долларов. Позднее цена упала до 200 миллионов долларов.

В интерьере дома можно видеть реликвии прошлых владельцев, например, картины, которые принадлежали королю Леопольду. Этажи виллы имеют высоту три метра, а стены некоторых комнат покрыты шелковыми обоями.

Кроме виллы Ахметову принадлежит и другая элитная недвижимость - квартира в Лондоне за 162 миллиона долларов.