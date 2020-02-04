Из дневников Елены Грицук: Волшебный остров Гран-Канария

"Мой год начался с путешествия на остров вечного лета, который омывают волны Атлантического океана - Gran Canaria.

Надо сказать, что многие люди устроены так, что зимой хочется жаркого лета, а летом вспоминается нежный пушистый снег и рождественская праздничная суета. Я - не исключение. Холодными декабрьскими вечерами мне мечталось о лете. Как говорится,"если очень захотеть, можно в космос улететь!".

В космос я все-таки решила не лететь - как-то далековато, а вот на Канарские острова - вполне себе реально.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Надо сказать, что в этой части Испании я раньше не была, но много слышала. Большинство моих знакомых побывали на соседнем острове Тенерифе и остались довольны. Я прекрасно осознавала, что не лечу в безумно тусовочное место, где на берегу океана до утра будет играть клубная музыка. В начале года мне хотелось свободы и гармонии.

У каждого в жизни есть периоды, когда хочется ненадолго оставить суету и уединиться с природой, заглянуть в себя.

Гран-Канария отлично для этого подходит. Расслабиться и выкинуть всё лишнее из головы мне всегда помогает море или океан. Неспешные прогулки по берегу, успокаивающий шум волн, тёплый обволакивающий воздух и потрясающие закаты - всё это позволяет достичь внутренней гармонии.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Стоит отметить, что климат на Гран-Канария замечательный! Например, в столице Лас-Пальмас в январе днем воздух прогревается в среднем до +22, а ночью температура не опускается ниже 16 градусов. Если поехать в южную часть острова, то там температура поднимается до +25 градусов. Наверное, многие из вас, кто сейчас читает эту статью, задаются вопросом: "А как водичка?". Вода в океане в это время года плюс 19-20.

Для прибалтийской девушки вообще привычная и нормальная температура, когда вполне можно искупаться и даже не замёрзнуть. Что я и делала.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Плавать в океане среди прозрачных лазурных волн - одно удовольствие. Оказалось, что

любящих океан туристов очень много. И на пляже нужно было постараться, чтобы найти себе уютное местечко позагорать.

Прекрасные голубые бухты Amadores Beach и Anfi Beach были переполнены отдыхающими. Здесь можно было найти как роскошный отдых с очень удобными и мягкими лежаками-кроватями, вкуснейшими коктейлями и закрытыми пляжными клубами, так и более простой, но не менее приятный и солнечный вариант.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Про канарскую кухню хочется сказать отдельно. Для любителей рыбы и морепродуктов это рай! Всё очень свежее и невероятно вкусное.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Самый нежный осьминог, который просто тает во рту, был пойман мной именно на Канарских островах в одном из мишленовских ресторанов. Это блюдо из осьминога заслуживает отдельной звезды.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук