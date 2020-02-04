Из дневников Елены Грицук: Волшебный остров Гран-Канария
Известная латвийская телеведущая и продюсер Елена Грицук - очень активный человек не только в профессиональной сфере: она катается на горных лыжах, занимается йогой, много путешествует и с удовольствием делится впечатлениями в своих дневниках. Читайте свежие заметки...
"Мой год начался с путешествия на остров вечного лета, который омывают волны Атлантического океана - Gran Canaria.
Надо сказать, что многие люди устроены так, что зимой хочется жаркого лета, а летом вспоминается нежный пушистый снег и рождественская праздничная суета. Я - не исключение. Холодными декабрьскими вечерами мне мечталось о лете. Как говорится,"если очень захотеть, можно в космос улететь!".
В космос я все-таки решила не лететь - как-то далековато, а вот на Канарские острова - вполне себе реально.
Надо сказать, что в этой части Испании я раньше не была, но много слышала. Большинство моих знакомых побывали на соседнем острове Тенерифе и остались довольны. Я прекрасно осознавала, что не лечу в безумно тусовочное место, где на берегу океана до утра будет играть клубная музыка. В начале года мне хотелось свободы и гармонии.
У каждого в жизни есть периоды, когда хочется ненадолго оставить суету и уединиться с природой, заглянуть в себя.
Гран-Канария отлично для этого подходит. Расслабиться и выкинуть всё лишнее из головы мне всегда помогает море или океан. Неспешные прогулки по берегу, успокаивающий шум волн, тёплый обволакивающий воздух и потрясающие закаты - всё это позволяет достичь внутренней гармонии.
Стоит отметить, что климат на Гран-Канария замечательный! Например, в столице Лас-Пальмас в январе днем воздух прогревается в среднем до +22, а ночью температура не опускается ниже 16 градусов. Если поехать в южную часть острова, то там температура поднимается до +25 градусов. Наверное, многие из вас, кто сейчас читает эту статью, задаются вопросом: "А как водичка?". Вода в океане в это время года плюс 19-20.
Для прибалтийской девушки вообще привычная и нормальная температура, когда вполне можно искупаться и даже не замёрзнуть. Что я и делала.
Плавать в океане среди прозрачных лазурных волн - одно удовольствие. Оказалось, что
любящих океан туристов очень много. И на пляже нужно было постараться, чтобы найти себе уютное местечко позагорать.
Прекрасные голубые бухты Amadores Beach и Anfi Beach были переполнены отдыхающими. Здесь можно было найти как роскошный отдых с очень удобными и мягкими лежаками-кроватями, вкуснейшими коктейлями и закрытыми пляжными клубами, так и более простой, но не менее приятный и солнечный вариант.
Про канарскую кухню хочется сказать отдельно. Для любителей рыбы и морепродуктов это рай! Всё очень свежее и невероятно вкусное.
Самый нежный осьминог, который просто тает во рту, был пойман мной именно на Канарских островах в одном из мишленовских ресторанов. Это блюдо из осьминога заслуживает отдельной звезды.
Для любителей мяса также есть места, где от говядины "Шатобриан" можно язык проглотить! Учитывая, что я ем мясо в редких случаях, то это высшая похвала блюду и ресторану, где его подают, так как я съела всё до последнего кусочка! О чём ни капли не жалею.
Думаю, похвала местному хамону будет излишней. Испания - страна хамона! А в сочетании с хорошим красным вином - просто сказка!
Знаете, что канарцы любят больше всего и поедают тоннами? Это - картофель! Он настолько любим, что они стараются класть его везде!
Существует множество блюд из картофеля, а к ним - отдельные соусы на любой вкус!
Из того, что я ела в Испании в огромных количествах помимо морепродуктов - это зелёные обжаренные перцы с крупной морской солью.
Блюдо до безумия простое, но настолько вкусное, что от этих зелёных малышей меня за уши не оттащить!
Для таких же сладкоежек, как и я, открою секрет самого вкусного десерта на Канарах - бизе с варёной сгущёнкой.
У него существует масса вариаций и пропорций. Вся эта вкуснятина выкладывается слоями в стакан, может иметь подушечку из вкусного печенья. Очень легко и просто, но у каждого заведения свой рецепт. Если закажете такой десерт - не прогадаете. Везде, где я его пробовала, было волшебно!
Про местное население хочется сказать отдельно. Таких открытых, гостеприимных и добрых людей я не встречала давно. Во-первых, они всегда улыбаются. Возможно потому, что у них огромное количество тёплых и солнечных дней в году? Во-вторых,
незнакомые люди спокойно могут сделать вам комплимент и пойти дальше. Они не стесняются своих эмоций и не боятся показаться назойливыми.
Например, спокойно могут предложить помочь выкинуть мусор, который ты держишь в руках, или официант, которого спросили про плед, может принести свою личную куртку, чтобы гость не замёрз, так как пледы отсутствуют. Удивительный и искренний народ. Общаясь с такими людьми, веришь, что мир может быть чуточку добрее. Да что там говорить, самому хочется стать лучше!"