После длительного перерыва Меган Маркл выходит на работу!

Согласно информации собеседника издания, близкого к съёмочной группе, шоу называется I Do, Redo. В нём Меган будет помощницей своей лучшей подруги, свадебному стилисту Джессике Малруни.

По информации издания, жена принца Гарри будет помогать участницам программы вступить в новый брак. Суть программы заключается в том, что в ней будут помогать супругам, чьи свадебные церемонии оказались кошмаром. Кому как не Меган помогать устраивать по-настоящему королевскую свадьбу!

Шоу будут показывать на Netflix.

Гонорар Маркл за один съёмочный день составит 588 долларов [около 531 евро].

Помимо этого, ранее герцогиня Сассекская подписала контракт со студией Disney - Меган будет озвучивать персонажей мультфильмов. Все вырученные средства должны будут перечисляться на счета благотворительной организации, которая занимается сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.