ООН: в Сирии и Ираке усиливается террор ИГИЛ

Экспертная группа констатировала, что боевики ИГИЛ пользуются прорехами в системе безопасности в Сирии и Ираке, также остается неясным - сможет ли новый лидер ИГИЛ Абу Ибрагим аль Хашеми аль Кураши эффективно руководить различными и рассредоточенными сторонниками и филиалами группировки.

Вместе с тем неназванные страны-участницы ООН прогнозируют, что стратегический курс террористической организации в отношении руководства, пропаганды и вербовки останется неизменным.

Ожидается, что группировка также сохранит управление и контроль между "ядром в зоне конфликта и филиалами за рубежом".

Прежний лидер ИГИЛ Абу Бакр аль Багдади был убит в октябре минувшего года в ходе авианалета США в сирийской провинции Идлиб.

Эксперты также признали, что "острой" остается проблема иностранцев, приехавших воевать на стороне ИГИЛ и оставшихся частью "халифата" группировки в Сирии и Ираке.

По подсчетам стран-участниц ООН, в живых остается одна или две трети от 40 тыс. человек, присоединившихся к "халифату".