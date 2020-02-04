ООН: в Сирии и Ираке усиливается террор ИГИЛ

Потеряв территории в Сирии и Ираке, экстремисты джихадистской группировки ИГИЛ устраивают все более дерзкие атаки в этих странах и планируют вызволение из тюрем своих боевиков. Об этом говорится в новом сообщении группы экспертов ООН Совету безопасности ЕС.
Экспертная группа констатировала, что боевики ИГИЛ пользуются прорехами в системе безопасности в Сирии и Ираке, также остается неясным - сможет ли новый лидер ИГИЛ Абу Ибрагим аль Хашеми аль Кураши эффективно руководить различными и рассредоточенными сторонниками и филиалами группировки.
Вместе с тем неназванные страны-участницы ООН прогнозируют, что стратегический курс террористической организации в отношении руководства, пропаганды и вербовки останется неизменным.
Ожидается, что группировка также сохранит управление и контроль между "ядром в зоне конфликта и филиалами за рубежом".
Прежний лидер ИГИЛ Абу Бакр аль Багдади был убит в октябре минувшего года в ходе авианалета США в сирийской провинции Идлиб.
Эксперты также признали, что "острой" остается проблема иностранцев, приехавших воевать на стороне ИГИЛ и оставшихся частью "халифата" группировки в Сирии и Ираке.
По подсчетам стран-участниц ООН, в живых остается одна или две трети от 40 тыс. человек, присоединившихся к "халифату".
Согласно сообщению экспертов, сокращение контингента вооруженных сил США в Сирии ставит под сомнение возможность сил безопасности "сохранить адекватный контроль над заключенными боевиками ИГИЛ и членами их семей, число которых превышает 100 тыс." на северо-востоке страны.