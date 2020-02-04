Вт, 4.02.2020
Однако, если Запад с чем-то таким согласится, Путин может решить прекратить войну на Донбассе, а также не мешать движению Украины в направлении Европейского Союза и НАТО. Марк Галеотти, эксперт по вопросам России
1

ООН: в Сирии и Ираке усиливается террор ИГИЛ

ФОТО: Reuters/ScanPix

Потеряв территории в Сирии и Ираке, экстремисты джихадистской группировки ИГИЛ устраивают все более дерзкие атаки в этих странах и планируют вызволение из тюрем своих боевиков. Об этом говорится в новом сообщении группы экспертов ООН Совету безопасности ЕС.

Экспертная группа констатировала, что боевики ИГИЛ пользуются прорехами в системе безопасности в Сирии и Ираке, также остается неясным - сможет ли новый лидер ИГИЛ Абу Ибрагим аль Хашеми аль Кураши эффективно руководить различными и рассредоточенными сторонниками и филиалами группировки.

Вместе с тем неназванные страны-участницы ООН прогнозируют, что стратегический курс террористической организации в отношении руководства, пропаганды и вербовки останется неизменным.

Ожидается, что группировка также сохранит управление и контроль между "ядром в зоне конфликта и филиалами за рубежом".

Прежний лидер ИГИЛ Абу Бакр аль Багдади был убит в октябре минувшего года в ходе авианалета США в сирийской провинции Идлиб.

Эксперты также признали, что "острой" остается проблема иностранцев, приехавших воевать на стороне ИГИЛ и оставшихся частью "халифата" группировки в Сирии и Ираке.

По подсчетам стран-участниц ООН, в живых остается одна или две трети от 40 тыс. человек, присоединившихся к "халифату".

Согласно сообщению экспертов, сокращение контингента вооруженных сил США в Сирии ставит под сомнение возможность сил безопасности "сохранить адекватный контроль над заключенными боевиками ИГИЛ и членами их семей, число которых превышает 100 тыс." на северо-востоке страны.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ