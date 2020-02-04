Вт, 4.02.2020
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Комиссия Сейма поддержала законопроект о роспуске Рижской думы

Здание Рижской думы

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Парламентская бюджетно-финансовая комиссия перед окончательным чтением поддержала законопроект о роспуске Рижской думы, сообщает агентство LETA.

Выслушав аргументацию оппозиционных депутатов, ни одно из поданных предложений в рамках законопроекта поддержано не было. Таким образом, на второе чтение законопроект был направлен без изменений. 

Депутаты коалиции не взяли во внимание предупреждения парламентского юридического бюро о высоких конституционных рисках, равно как и то, что в настоящее время фактически не существует правонарушения, за которое дума может быть уволена. 

Оппозиционные депутаты назвали сомнительным регулирование, которое касается временной администрации, однако и эти соображения коалиционные депутаты во внимание не взяли.

Несмотря на то, что в первом чтении законопроекта депутаты партии KPV LV голосовали против роспуска Рижской думы, на сегодняшнем заседании комиссии политики из упомянутого объединения законопроект поддержали. 

Законопроект об увольнении Рижской думы Сейм поддержал в срочном порядке в первом чтении 19 декабря минувшего года. На парламентской повестке дня также были два других законопроекта, предусматривающих изменение порядка внеочередных выборов в думу. Упомянутые поправки также позволили бы переизбирать думу на срок, превышающий пять лет.

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