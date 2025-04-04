Видео Подросток задержан в Салдусе за нанесение ножевых ранений сверстнику

Напомним, в четверг, 3 апреля, стало известно, что в Салдусе после конфликта в больницу доставлен подросток, получивший телесные повреждения.

В Госполиции уточнили, что в четверг около 15:00 получили информацию о том, что в Салдусе, на улице Авоту, пострадал 16-летний подросток, получивший множественные ножевые ранения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы скорой медицинской помощи. Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция возбудила уголовное дело. По предварительным данным, между людьми произошел конфликт, в результате которого юная жертва получила ножевые ранения.

Задержанный подросток находился под воздействием 2,08 промилле алкоголя и ранее уже попадал в поле зрения полиции за преступления имущественного характера и преступления против жизни и здоровья человека.

Как сообщают Skrundas televīzija и LSM, юноша пытался скрыться с места преступления, однако его помогли найти свидетели произошедшего. В Госполиции также рассказали, что двое молодых людей были знакомыми, они вместе отдыхали, а потом между ними возникла бытовая ссора.

Следователи Курземского регионального управления Госполиции продолжают расследование.

Видео: Сюжет LSM