Мировая торговая война Трампа в вопросах и ответах

Трамп фактически вернул мировую торговлю на 100 лет назад. Последние десятилетия тарифные барьеры были почти полностью разобраны — средние пошлины не превышали нескольких процентов. Теперь же США отгораживаются от всего мира тарифной стеной в 20 с лишним процентов. Такого не было с начала прошлого века. А тогда все закончилось плохо — Великой депрессией и Второй мировой войной.

Но потом экономисты перестали унывать и стали смеяться. Больше всего веселили воображаемые переговоры Трампа с пингвинами о снижении пошлин.

Потом начали на пальцах объяснять, что значит вводить тарифы против дешевого импорта, когда ты экспортируешь финансовые услуги, а на вырученные деньги покупаешь ширпотреб.

"Вводить тарифы против Бангладеш или Вьетнама — это все равно как менеджеру хедж-фонда бороться с уборщицей за право мыть унитаз", — написал менеджер американского хедж-фонда Тревор Скотт.

А вдруг экономисты ошибаются?

Да! — уверяет Белый дом.

Но все это мы видели раньше, например, с брекситом в Британии. Экономисты просчитывают последствия странных решений — политики ужасаются и корректируют курс, чтобы избежать худшего. А потом, развернувшись на краю пропасти, обвиняют экономистов в том, что они зря пугали всех и вообще, постоянно ошибаются.

Зачем все это Трампу?

Китайские пошлины навредят Tesla Илона Маска — ее крупнейший завод расположен в Шанхае Фото: Reuters