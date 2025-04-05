Мировая торговая война Трампа в вопросах и ответах

Кто, как и когда пострадает от мировой торговой войны? Чего добивается Трамп? Зачем облагать пошлинами пингвинов? Почему война на руку России?
Кто, как и когда пострадает от мировой торговой войны? Чего добивается Трамп? Почему его не остановили мрачные прогнозы всеобщего обнищания? Почему его решение шокировало даже видавших виды экономистов, финансистов, политиков и бизнесменов? Вступят ли другие страны в торговую войну?
Вот что мы можем на сегодня ответить на эти и другие вопросы о решении президента самой богатой и могущественной страны мира разрушить послевоенное мироустройство ради "величия Америки".
Как пострадают американцы?
Именно они оплатят тарифы Трампа, поскольку пошлина — это налог на импорт.
Подорожают заграничные товары: еда, машины, одежда. Американские товары тоже подорожают, поскольку сырье часто закупают за границей. Вот несколько примеров.
Шоколад делают из какао-бобов. Они растут в Кот-д'Ивуаре, а поставки оттуда теперь попали под пошлину в 20%. Растворимый кофе делают из робусты, ее главный производитель — Вьетнам. На него тариф вообще 46%. Ужин с французским вином и пармезаном тоже попал под пошлины — плюс 20% на все товары из ЕС.
Цены вырастут меньше тарифов, поскольку пошлина взимается с таможенной оптовой стоимости, но часть затрат непременно ляжет на потребителя, ведь поставщики и так работают на грани рентабельности.
А с мая Трамп заставит американцев платить пошлины со всех покупок в зарубежных интернет-магазинах вроде китайских Shein и Temu. Сейчас посылки стоимостью до 800 долларов приходят без налогов и таможни. Только в прошлом году прислали полтора миллиарда таких отправлений. Теперь все это подорожает.
От ответных тарифов Китая и других стран пострадают американские фермеры и промышленность. Если их не поддержат субсидиями, они начнут сокращать персонал — вырастет безработица.
Еще одна неприятность — чем меньше долларов зарабатывают на экспорте в США страны с торговым профицитом вроде Китая, тем меньше они дают в долг американскому правительству и корпорациям. Без этих денег США будет сложнее финансировать гигантский дефицит бюджета, а бизнесу — развиваться.
За что Трамп наказывает американцев?
За любовь к импортным товарам.
Американцы привыкли потреблять то, что им кажется вкуснее, дешевле или лучше качеством. В тех количествах, которые им позволяют кошелек и кредитная карта. В итоге Америка покупает за границей больше товаров, чем продает.
Трампу дефицит торговли товарами не нравится. Он говорит, что Америку обдирают и дурят. Тот факт, что Америка — магнит для капитала, ведущий экспортер услуг, а также самая богатая и могущественная страна на планете, его не убеждает в обратном.
Трамп говорит, что тарифами наказывает не американцев, а иностранцев. Своим гражданам он обещает, что после торговой войны они заживут привольнее — просто нужно немного потерпеть.
Как пострадают другие страны?
Американцам придется терпеть, пока не дрогнут те, против кого Трамп ввел беспрецедентные пошлины. Он предлагает другим странам переговоры и готов скостить наказание, если ему предложат, как он сам выразился, "феноменальные" уступки.
Другим странам выгодно продавать товары в США — это гигантский и богатый рынок. С налогом на импорт их товары в США станут дороже, поэтому продажи упадут, если у них есть местные конкуренты или в том случае, если пошлина настолько высокая, что вовсе отобьет у потребителя охоту покупать иностранный продукт, даже если ему нет альтернативы.
Так что первая проблема — это сокращение экспорта в США. Вторая — приток дешевого импорта из других стран. Прежде всего это касается обеспеченной Европы с населением в полмиллиарда человек.
Все, что китайские и прочие производители не смогут теперь продать в Америке, они отправят в Европу и на другие рынки. Тем придется защищаться от демпинга, что спровоцирует ответные меры — и новый виток торговой войны.
А кто выиграет?
Россия, например. Потому что ответные меры со стороны Китая и прочих потребителей американского зерна закроют их рынки для американских фермеров и откроют новые возможности для других поставщиков, в том числе Бразилии, Австралии и России, которая за последние годы стала ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции.
Но главный победитель — Дональд Трамп. В торговой войне он — единственный полководец, он вводит пошлины своими указами в обход Конгресса. В его власти выписывать исключения и преференции — как для иностранных государств, так и для американского бизнеса.
Почему Трамп считает, что пошлины — это хорошо?
Трамп черпает вдохновение в истории вековой давности, когда Америка проводила политику "разори соседа", чтобы выйти из кризиса. Правда, тогда пошлины лишь усугубили кризис, он обернулся Великой депрессией, а разоренные соседи затеяли Вторую мировую войну.
Но Трамп уверен, что на этот раз пошлины помогут Америке.
Тарифы ограничат импорт, поддержат американского производителя и снизят цены для потребителя. Собранные с импортеров доходы наполнят казну и позволят снизить налоги, уверяет он. У людей и компаний останется на руках больше денег, чтобы тратить и инвестировать, что подстегнет экономический рост. Вольготно заживут американцы.
Почему экономисты считают, что пошлины — это плохо?
Экономисты не разделяют оптимизм Трампа. Они уверены, что пошлины сделают импорт дороже и подстегнут инфляцию. Из-за инфляции сократится потребление и перестанут дешеветь кредиты, что затормозит восстановление американской экономики после ковидного кризиса.
Трамп уверен, что если импортный автомобиль подорожает, американец купит американский, да еще и дешевле. Как бы не так.
Опыт предыдущей торговой войны показал, что даже если немного подорожают мерседесы, хамон и пармезан, американцы все равно купят их, скрепя сердце. Глядя на это, поднимут цены местные производители. Скажем, если импорт подорожает на 10%, американскому виноделу или автозаводу ничто не мешает поднять ценник на 8% — и все равно получить относительное преимущество.
Пошлины — это налог на потребление, и они обойдутся американцам примерно в 400 млрд долларов в год, согласно расчетам крупнейшего банка страны JP Morgan. Такого повышения налогов США не знали аж с 1968 года.
К тому же, Трамп свои пошлины то вводит, то приостанавливает, то отменяет. Образуется неопределенность — и бизнес замораживает инвестиции в американские проекты. С другой стороны, ответные протекционистские меры торговых партнеров США сокращают американский экспорт.
Выходит, тарифами Трамп подпилил все три столпа экономики США — потребление, инвестиции и экспорт.
Какие и когда введут тарифы?
С 5 апреля вводится общий налог на весь импорт в США — 10%. С 9 апреля вводятся повышенные налоги на некоторые страны — до 50%.
Список этих стран Трамп показал на картонке, когда объявлял тарифы. Вот он.
Табличка привела всех в легкое недоумение.
Что не так с тарифами Трампа?
Для начала, в таблице Трампа есть даже необитаемые острова Херд и Макдональд неподалеку от Антарктиды. Там кроме пингвинов покупать американские товары просто некому.
Вторая странность таблички — столбик с тарифами, которые якобы взимают с Америки те страны, против которых Трамп вводит повышенные так называемые "ответные" меры.
Эксперты сначала решили, что цифры администрация Трампа взяла с потолка. Например, в таблице написано, что в Евросоюзе тарифный барьер для Америки 39%, хотя на самом деле средняя пошлина всего 3%.
Но потом они еще немного подумали и даже спросили искусственный интеллект — откуда же взялись эти волшебные проценты? И выяснили: Белый дом просто разделил дефицит торговли с каждой отдельно взятой страной на объем импорта из нее.
Для пущей убедительности минторг США нарисовал формулу с греческими буквами. Выглядит она солидно. Вот так:
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что две постоянные в этой формуле (ε = 4 и φ = 0,25) умножаются в ничего не значащую единицу, и в итоге сложная конструкция на самом деле выражает простое отношение дефицита торговли с конкретной страной к импорту товаров из нее.
Но это полбеды.
Трамп и его команда уверяли, что последние два с лишним месяца они изучали торговлю с каждой страной отдельно, выделяли нетарифные барьеры и другие ограничения, чтобы точечно определить "ответную" пошлину для каждой территории отдельно.
Но путем простых вычислений и запросов в чаты искусственного интеллекта быстро выяснилось, что Белый дом просто разделил одно на другое, как описано выше, а для пущей убедительности нарисовал уравнение и добавил в него ничего не значащих греческих символов.
Смех сквозь слезы
Экономистов объявление Трампа о торговой войне сначала повергло в уныние. И вот почему.
Трамп фактически вернул мировую торговлю на 100 лет назад. Последние десятилетия тарифные барьеры были почти полностью разобраны — средние пошлины не превышали нескольких процентов. Теперь же США отгораживаются от всего мира тарифной стеной в 20 с лишним процентов. Такого не было с начала прошлого века. А тогда все закончилось плохо — Великой депрессией и Второй мировой войной.
Но потом экономисты перестали унывать и стали смеяться. Больше всего веселили воображаемые переговоры Трампа с пингвинами о снижении пошлин.
Потом начали на пальцах объяснять, что значит вводить тарифы против дешевого импорта, когда ты экспортируешь финансовые услуги, а на вырученные деньги покупаешь ширпотреб.
"Вводить тарифы против Бангладеш или Вьетнама — это все равно как менеджеру хедж-фонда бороться с уборщицей за право мыть унитаз", — написал менеджер американского хедж-фонда Тревор Скотт.
А вдруг экономисты ошибаются?
Да! — уверяет Белый дом.
Но все это мы видели раньше, например, с брекситом в Британии. Экономисты просчитывают последствия странных решений — политики ужасаются и корректируют курс, чтобы избежать худшего. А потом, развернувшись на краю пропасти, обвиняют экономистов в том, что они зря пугали всех и вообще, постоянно ошибаются.
Зачем все это Трампу?
Форма и содержание новой тарифной политики Трампа намекают на то, что она преследует не экономические, а политические цели. Если бы речь шла только о торговле, зачем вводить пошлину в 10% против стран, с которыми у США вообще нет торгового дефицита?
Но Трамп и не скрывает истинную цель торговой войны — сделать Америку великой, а себя — единственным источником этого величия.
В противостоянии с торговыми партнерами президент — первая и последняя инстанция. Именно он ввел все пошлины своими указами, для чего специально объявил чрезвычайное экономическое положение.
И только он может сменить гнев на милость и отменить или снизить пошлины.
Как реагируют рынки?
Падают сильно, но не мощно. Рынок посылает Трампу недвусмысленный сигнал — инвесторы недовольны тарифами. Трамп отвечает, что пациент скорее жив, трудности — временные, и скоро спад сменится бумом.
Пока же картина удручающая.
Акции как рискованный доходный актив дешевеют быстро, но без "черных понедельников"; облигации как более надежный и менее доходный актив растут в цене, как и бездоходное золото.
А вот доллар — падает. И в этом сюрприз и неожиданность, поскольку традиционно с приближением кризиса весь мир стремился вложиться в самые ликвидные американские активы, для чего скупал доллары.
Однако теперь вера в исключительную способность США отбивать вложенные деньги пошатнулась. До краха доллара далеко, он по-прежнему является главной резервной и расчетной валютой в мире. Но первый звонок уже прозвенел.
А вот крах фондового рынка намного реальнее, но в первые дни после объявления Трампа он не случился.
Фондовый рынок отражает ожидания людей, готовых вложить деньги в американский бизнес через покупку акций компаний на бирже. Если он падает, значит инвесторы пересмотрели оценки будущих прибылей компаний и продают акции, поскольку считают, что чуть позже смогут купить их дешевле по новой разумной цене.
Для того, чтобы рынок обрушился, нужно, чтобы инвесторы считали, что никакой разумной цены больше нет, и были готовы продавать за бесценок либо не продавать вовсе.
До такого пока не дошло. Но все только начинается.