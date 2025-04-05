Вспышка E.coli: эпидемии по всей Латвии не будет, уверен инфектолог

Вспышка инфекции, вызванной кишечной палочкой (E.coli), вряд ли охватит всю территорию Латвии, поскольку речь идет не о системной угрозе, а о ситуации, связанной с конкретным продуктом питания, который в конечном итоге либо съедается, либо выбрасывается. Об этом в беседе с агентством LETA заявил инфектолог Клинической университетской больницы имени Страдиня, профессор Уга Думпис.
"Нет оснований полагать, что инфекция распространится по всей Латвии," - отметил специалист.
По его прогнозам, если в течение ближайшей недели не будет выявлено большого количества новых случаев, вспышка постепенно сойдёт на нет. В противном случае, чем больше будет инфицированных, тем легче станет отследить источник заражения - тот самый продукт, с которым всё началось.
"Сейчас важно понять: мы имеем дело с последствиями или все еще с новым распространением," - добавил Думпис.
По информации на 3 апреля, в Латвии зарегистрировано 58 случаев заражения, из них семь - среди взрослых. География инфицирования такова:
- Рига - 27 заболевших,
- Сигулдский край - 10,
- Адажский край - 8,
- Цесис и Лиепая - по 3,
- Саласпилс и Кекава - по 2,
- Елгава, Ропажи, Южнокурземский край - по 1 случаю,
сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Случаи заболевания зафиксированы в 28 образовательных учреждениях - 26 детских садах и двух начальных школах.
На данный момент обследованы 153 контактных лица, а всего установлено порядка 900 потенциальных контактов - как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства.
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) в настоящий момент с подтвержденной инфекцией находятся 16 детей. Из них 11 проходят лечение в инфекционном отделении, 5 - в отделении интенсивной терапии.
В SPKC поясняют, что эпидемиологи параллельно расследуют несколько возможных путей заражения, проводится обширный комплекс мер. По предварительным данным микробиологических исследований, не исключено, что речь идёт о множественной вспышке, вызванной несколькими продуктами, или же о едином источнике, зараженном разными патогенами.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Указанные выводы сделаны на основе первых результатов лабораторных анализов.
Тем временем Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщила в пятницу, что в ни одном из отобранных образцов наличие штамма E.coli, продуцирующего веротоксин, не выявлено.
SPKC поясняет, что кишечная палочка Escherichia coli (E.coli) - это естественная часть микрофлоры кишечника у людей и животных. В большинстве случаев она безвредна, однако существуют особые штаммы, способные вырабатывать токсины, вызывая тяжёлое заболевание.
Такие штаммы обозначаются как STEC/VTEC - производящие шигатоксины (или веротоксины). Они могут вызывать тяжёлую, иногда с кровью, диарею, а в некоторых случаях - острую почечную недостаточность, требующую лечения в реанимации.
Основной природный резервуар этих штаммов - травоядные животные, в первую очередь крупный рогатый скот. Инфекция передается фекально-оральным путем - через зараженную пищу (в особенности недостаточно термически обработанное мясо, сырой молоко, необработанные овощи и фрукты), а также при прямом контакте с носителем, включая передачу от человека к человеку.
SPKC напоминает:
- перед употреблением тщательно мыть под проточной водой овощи и фрукты,
- продукты, которые не будут подвергаться тепловой обработке, очищать особенно тщательно,
- соблюдать правила термической обработки всех продуктов.
Если возникают симптомы - судорожные боли в животе, кровавая диарея - необходимо немедленно обратиться к врачу.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая заболевания E.coli. В среднем по стране регистрируется от четырех до пяти случаев в месяц, уточняет SPKC.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!