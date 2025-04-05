Вспышка E.coli: эпидемии по всей Латвии не будет, уверен инфектолог

В SPKC поясняют, что эпидемиологи параллельно расследуют несколько возможных путей заражения, проводится обширный комплекс мер. По предварительным данным микробиологических исследований, не исключено, что речь идёт о множественной вспышке, вызванной несколькими продуктами, или же о едином источнике, зараженном разными патогенами.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Указанные выводы сделаны на основе первых результатов лабораторных анализов.

Тем временем Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщила в пятницу, что в ни одном из отобранных образцов наличие штамма E.coli, продуцирующего веротоксин, не выявлено.

SPKC поясняет, что кишечная палочка Escherichia coli (E.coli) - это естественная часть микрофлоры кишечника у людей и животных. В большинстве случаев она безвредна, однако существуют особые штаммы, способные вырабатывать токсины, вызывая тяжёлое заболевание.

Такие штаммы обозначаются как STEC/VTEC - производящие шигатоксины (или веротоксины). Они могут вызывать тяжёлую, иногда с кровью, диарею, а в некоторых случаях - острую почечную недостаточность, требующую лечения в реанимации.

Основной природный резервуар этих штаммов - травоядные животные, в первую очередь крупный рогатый скот. Инфекция передается фекально-оральным путем - через зараженную пищу (в особенности недостаточно термически обработанное мясо, сырой молоко, необработанные овощи и фрукты), а также при прямом контакте с носителем, включая передачу от человека к человеку.

SPKC напоминает:

перед употреблением тщательно мыть под проточной водой овощи и фрукты,

продукты, которые не будут подвергаться тепловой обработке, очищать особенно тщательно,

соблюдать правила термической обработки всех продуктов.

Если возникают симптомы - судорожные боли в животе, кровавая диарея - необходимо немедленно обратиться к врачу.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая заболевания E.coli. В среднем по стране регистрируется от четырех до пяти случаев в месяц, уточняет SPKC.