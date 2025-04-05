Встреча НАТО: единство по Украине, дебют Рубио и пошлины США

По словам Андрея Сибиги, в НАТО все понимают, что Москву следует принудить к справедливому миру, поскольку видят, что она стремится к продолжению войны. Он предложил "простой рецепт" по ускорению усилий для достижения справедливого мира из трех ингредиентов, который, по его словам, поддерживают все страны: укрепление Украины, повышение цены агрессии для России, а также активное участие и лидерство США.

Удалось ли членам альянса по разные стороны Атлантики вновь сблизить позиции?

Европейские члены НАТО усердно готовили для новой администрации США месседж, что берут на себя гораздо больше ответственности за собственную оборону, однако тон Рубио уже с порога оказался мягче, чем его сослуживца Хегсета. В кулуарах встречи источники DW говорили об облегчении, испытанном после выступления главы Госдепартамента: он хотя и повторил требования Вашингтона значительном повысить расходы остальных союзников на оборону, но заверил, что его страна остается приверженной НАТО.

В последние месяцы это было неочевидно: как минимум с момента своей инаугурации Дональд Трамп давал союзникам понять, что США могут и не прийти на помощь тем, кто расходует на оборону менее положенных 2 процентов ВВП - а это идет вразрез с основополагающей 5-й статьей договора НАТО.

Кая Каллас на заседании НАТО в Брюсселе YVES HERMAN/REUTERS

Итак, то, что до возвращения Трампа к власти, считалось само собой разумеющимся, 3 апреля стало главной новостью из штаб-квартиры Североатлантического альянса: США не выходят из НАТО, НАТО все еще стоит! "Мы живем во времена большой непредсказуемости, и поэтому, возможно, полезно подтвердить те вещи, которые кажутся очевидными, и дать уверенность в том, что некоторые вещи все еще в силе, - сказала на это глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед заседанием НАТО 4 апреля. - Думаю, именно поэтому всем было важно услышать это, и мы можем двигаться дальше".

Пошлины США омрачили радость европейцев

Однако полного облегчения встреча не принесла: новость о введении США торговых пошлин на импортные товары зловеще нависла над традиционными для НАТО темами совместной обороны, защиты от российской угрозы, усилий по достижению мира в Украине. Ведь из 32 членов альянса 23 входят в Европейский Союз, на который теперь распространяются американские 20-процентные пошлины, и страны воспринимают это как враждебный акт, а также всерьез опасаются последствий для их экономики. А экономическую конкурентоспособность в институтах Евросоюза напрямую связывают с обороноспособностью.

"Сегодня от всех членов альянса требуется непоколебимая солидарность. Солидарность, которая, тем не менее, подвергается испытанию решениями, принятыми и объявленными вчера президентом Трампом, о введении взаимных пошлин, которые будут иметь негативные последствия как для американской экономики, так и для экономик всех членов альянса", - заявил 3 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что Евросоюз ответит на эти меры.

Генсек НАТО отказался о(б)суждать пошлины

Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте за два дня так и не высказал четкой позиции в вопросе о пошлинах, введенных США. На итоговой пресс-конференции, где вопрос поднимался несколько раз, он предложил отделять темы тарифов от тем безопасности альянса "и не позволять им мешать внутренним дискуссиям". Между тем 2-я статья Североатлантического договора обязует его членов стремиться к устранению взаимных конфликтов в экономической политике, на что журналисты не преминули указать Рютте, однако тот был непреклонен: "Я не думаю, что это нарушает 2-ю статью. Нет, я так не думаю. В прошлом мы видели множество примеров разногласий, ссор по поводу пошлин. Такое случалось и раньше, но это не нарушает 2-ю статью".

Марк Рютте на пресс-конференции YVES HERMAN/REUTERS

Генсек НАТО, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов, считает, что правительствам никогда не бывает достаточно ресурсов и "всегда может возникнуть проблема, что денег, на которые вы рассчитывали, нет из-за инфляции или из-за того, что ВВП растет не так, как ожидалось". "Я не думаю, что помогаю альянсу, комментируя что-то, что на самом деле не является частью политики альянса, которая заключается в обеспечении защиты альянса", - подытожил Рютте.

Как сказал дипломат одной из стран НАТО в кулуарах, сейчас главные задачи генсека альянса - сберечь его единство и приверженность Соединенных Штатов, и Рютте воспринимает их со всей серьезностью, осознавая возникающие при этом дилеммы: "Он добился успеха, заставив США повторить железное обязательство по 5-й статье".

Следующая министерская встреча НАТО состоится в начале июня, в том же месяце пройдет саммит Североатлантического альянса в Гааге, конкретных планов которого в Брюсселе еще нет. Однако Киев уже ждет приглашения для Владимира Зеленского.