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На выборы самоуправлений подано 198 кандидатских списков

Фото статьи
Фото: Paula Čurkste/LETA

На выборы самоуправлений на сегодняшний день подано 198 кандидатских списков, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В Риге списки кандидатов сегодня подали "Новое Единство" и "Объединенный список", в которой входят Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов и Лиепайская партия.

В предыдущие дни списки кандидатов на выборы в столице подали "Прогрессивные" и Партия центра, "За стабильность!", "Честь служить Риге" и Союз зеленых и крестьян, Латвийская социалистическая партия и Национальное объединение, "Для развития Латвии" и "Согласие".

Прием кандидатских списков продлится до 8 апреля, а выборы самоуправлений пройдут 7 июня.

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