На выборы самоуправлений подано 198 кандидатских списков

В Риге списки кандидатов сегодня подали "Новое Единство" и "Объединенный список", в которой входят Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов и Лиепайская партия.

В предыдущие дни списки кандидатов на выборы в столице подали "Прогрессивные" и Партия центра, "За стабильность!", "Честь служить Риге" и Союз зеленых и крестьян, Латвийская социалистическая партия и Национальное объединение, "Для развития Латвии" и "Согласие".

Прием кандидатских списков продлится до 8 апреля, а выборы самоуправлений пройдут 7 июня.