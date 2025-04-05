Власти Германии не пригласили представителей России и Беларуси на мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора, которые состоятся в апреле. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Беларуси, назвав решение германского мемориального фонда "циничным".
"Нам не нужны ни приглашения, ни разрешения, чтобы отдать дань памяти миллионам невинно убитых узников немецких концентрационных лагерей", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Именно после начала полномасштабного вторжения России в Украину представители Москвы и Минска перестали быть желанными гостями на подобных церемониях. Поводом стал в том числе трагический случай: 18 марта 2022 года в результате обстрела Харькова российскими войсками погиб 96-летний узник Бухенвальда Борис Романченко. После этого фонд отменил приглашения российским и белорусским официальным лицам на 77-ю годовщину освобождения лагерей, указав на неприемлемость их участия.
Тем не менее, как подчеркивается в заявлении фонда, это не относится к простым гражданам этих стран - напротив, их присутствию были бы искренне рады.
Особое внимание в 2022 году привлекло и другое событие: во время мемориального митинга в Бухенвальде рядом с украинским флагом был поднят бело-красно-белый флаг, символ сопротивления и оппозиции в Беларуси. Официальный красно-зеленый государственный флаг страны при этом не использовался. Этот жест вызвал резкую реакцию белорусских властей: Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о разжигании национальной розни, а посол Германии в Минске был вызван в МИД Беларуси.
Что касается российской дипломатической миссии, то в последние годы ее представители возлагают цветы к мемориальным доскам заранее, не участвуя в официальных церемониях.
Бухенвальд, находящийся недалеко от Веймара, - один из крупнейших нацистских концлагерей в Германии. С 1937 по 1945 год через него прошли 265 тысяч человек со всей Европы. Более 56 тысяч узников были убиты, замучены или умерли от голода. 11 апреля 1945 года в лагере началось вооруженное восстание заключенных, и уже 13 апреля туда вошли американские войска.
Другой лагерь - Миттельбау-Дора - изначально был филиалом Бухенвальда. С 1943 по 1945 годы туда было депортировано около 6000 евреев. Лагерь создавался для размещения секретного оружейного производства в подземной фабрике Mittelwerk. Заключенные трудились в тяжелейших условиях - в тоннелях, вырубленных в скале. В 1944 году Миттельбау-Дора стал самостоятельным лагерем, и к марту 1945 года в нем содержалось свыше 30 000 человек. Всего через него прошли порядка 60 000 узников, из которых около 20 000 погибли.
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