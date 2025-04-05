Что касается российской дипломатической миссии, то в последние годы ее представители возлагают цветы к мемориальным доскам заранее, не участвуя в официальных церемониях.

Бухенвальд, находящийся недалеко от Веймара, - один из крупнейших нацистских концлагерей в Германии. С 1937 по 1945 год через него прошли 265 тысяч человек со всей Европы. Более 56 тысяч узников были убиты, замучены или умерли от голода. 11 апреля 1945 года в лагере началось вооруженное восстание заключенных, и уже 13 апреля туда вошли американские войска.

Другой лагерь - Миттельбау-Дора - изначально был филиалом Бухенвальда. С 1943 по 1945 годы туда было депортировано около 6000 евреев. Лагерь создавался для размещения секретного оружейного производства в подземной фабрике Mittelwerk. Заключенные трудились в тяжелейших условиях - в тоннелях, вырубленных в скале. В 1944 году Миттельбау-Дора стал самостоятельным лагерем, и к марту 1945 года в нем содержалось свыше 30 000 человек. Всего через него прошли порядка 60 000 узников, из которых около 20 000 погибли.