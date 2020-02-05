"Не уезжайте в Канаду": Мадонна предложила свою квартиру в Нью-Йорке принцу Гарри и Меган Маркл

Поп-дива желает внести свой вклад в историю герцогов Сассекских. Чтобы максимально упростить жизнь королевских супругов и в то же время сделать её ярче и веселее, артистка предложила паре переехать жить в её квартиру в Нью-Йорке.

Неизвестно, почему, но Мадонна считает Канаду невероятно скучной. Другое дело Нью-Йорк — быстрый, энергичный и яркий.

"Я разрешу из жить в моей квартире в Верхнем Вест-Сайде! Там две спальни, классный вид на Манхэттен и невероятный балкон", — заявила королева поп-музыки в своём Instagram-аккаунте.

"Это уж точно лучше, чем парни в шерстяных шапках", — отметила Мадонна, намекая на гвардейцев, стоящих на страже Букингемского дворца.