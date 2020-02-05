"Не уезжайте в Канаду": Мадонна предложила свою квартиру в Нью-Йорке принцу Гарри и Меган Маркл

Согласно мнению Мадонны, Меган Маркл и Принц Гарри не должны жить в скучной Канаде, их дом - в Нью-Йорке.
Поп-дива желает внести свой вклад в историю герцогов Сассекских. Чтобы максимально упростить жизнь королевских супругов и в то же время сделать её ярче и веселее, артистка предложила паре переехать жить в её квартиру в Нью-Йорке.
Неизвестно, почему, но Мадонна считает Канаду невероятно скучной. Другое дело Нью-Йорк — быстрый, энергичный и яркий.
"Я разрешу из жить в моей квартире в Верхнем Вест-Сайде! Там две спальни, классный вид на Манхэттен и невероятный балкон", — заявила королева поп-музыки в своём Instagram-аккаунте.
"Это уж точно лучше, чем парни в шерстяных шапках", — отметила Мадонна, намекая на гвардейцев, стоящих на страже Букингемского дворца.
Королевские супруги, которые только обосновываются в Канаде, пока что не прокомментировали заманчивое предложение звезды.