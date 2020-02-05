Суд оставил в силе запрет на ретрансляцию девяти российских телеканалов

Административный районный суд отклонил просьбу о временной защите от SIA Pirmais Baltijas kanāls и SIA TEM LV по решению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), согласно которому в Латвии прекращена ретрансляция девяти российских телеканалов.
Глава NEPLP Ивар Аболиньш указал, что совет серьезно взялся за проверку того, кто на самом деле получает блага от СМИ. По его мнению, совет принял верное решение, а также пообещал провести проверки, сообщает агентство LETA.
Как известно, в конце ноября 2019 года NEPLP решил на территории Латвии запретить несколько российских телеканалов.
Сообщалось, что совет получил информацию, предоставленную госучреждением безопасности, что на данный момент в списке ретранслируемых в Латвии программ числятся некоторые каналы, которые входят в состав российского медиа-холдинга, где один из истинных бенефициаров включен в список персон, против которых Совет Евросоюза ввел санкции в связи с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.
Согласно информации в распоряжении NEPLP, одним из истинных бенефициаров каналов "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе", "Петербург - 5 канал" является Юрий Ковальчук, против которого действуют санкции Совета Евросоюза.
Оценив полученную информацию, совет решил запретить ретрансляцию этих телеканалов на всей территории Латвии во всех по всем контролируемым NEPLP сетям электронных коммуникаций общего пользования до тех пор, пока санкции не будут отменены.